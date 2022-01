FC Barcelone : déjà un premier record pour Dani Alves !

L'histoire d'amour entre le FC Barcelone et Daniel Alves (38 ans) a repris cette saison. Après avoir quitté le club une première fois en 2016 pour rejoindre la Juventus Turin, le latéral droit brésilien n'a jamais caché son amour pour le club blaugrana et ses regrets quant à son départ.

En étant titularisé aujourd'hui face à Grenade à l'occasion de la 20e journée de Liga, le joueur le plus titré de l'histoire du football a battu un nouveau record. En effet il est désormais le joueur le plus vieux à disputer un match de Liga avec le maillot du Barça, à 38 ans et 247 jours. Il efface le record de son ancien coéquipier, le gardien de but José Manuel Pinto, qui avait disputé une rencontre de championnat à 38 ans et 190 jours en 2014.