Luis Fernandez tacle le PSG

La légende du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, est très déçu du comportement de son club de cœur. Dans un large entretien accordé à nos confrères du Parisien, il explique le manque de reconnaissance totale dont il se dit victime par le PSG depuis plusieurs mois. Alors qu’il recevra la Légion d’honneur prochainement des mains de Michel Platini, Luis Fernandez aurait d’abord voulu organiser cette soirée au Parc des Princes pour marquer un coup symbolique dans le club où il a disputé 273 matchs et dirigé 244 rencontres :

«J’ai tout tenté pour organiser ça au Parc des Princes. On m’a proposé un salon pour 20 ou 30 personnes, sans accès à la tribune. Mes invités n’auraient donc pas pu assister au match. Je ne vais pas les laisser sur le trottoir. Et puis, je vais inviter entre 150 et 200 personnes : les anciens de l’équipe de France, les anciens du PSG, mes amis, ma famille… Le PSG n’avait pas de solution. Tout était compliqué. Oui, je suis déçu parce qu’au PSG, la reconnaissance des anciens n’existe pas. Je m’en suis déjà rendu compte le soir de PSG-Milan. Je voulais rentrer dans le carré pour le faire visiter à un ami italien et on m’a refusé l’accès», a-t-il déclaré.