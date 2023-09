EdF Espoirs : Thierry Henry s’est régalé pour sa première sur le banc

La suite après cette publicité

C’est sur la pelouse de Marcel-Picot que les supporters de l’équipe de France Espoirs avaient l’occasion de voir la première de Thierry Henry en tant que sélectionneur. S’il a déjà connu le football de sélection dans le staff technique de la Belgique, l’ancienne gloire des Bleus débutait sa troisième expérience en tant qu’entraîneur principal, après un passage de trois mois mitigé dans son club formateur, l’AS Monaco, suivi d’une aventure outre-Atlantique à l’Impact Montréal (appelé aujourd’hui CF de Montréal). Le champion du monde 1998 a rapidement pris des décisions importantes pour son équipe avant d’appliquer ses principes sur le rectangle vert.

Et pour cette première sur le banc des Bleuets, la France affrontait le Danemark à Nancy dans le cadre d’un match amical avant de faire son entrée en lice dans les éliminatoires du Championnat d’Europe de leur catégorie, prévu en 2025, et ainsi préparer au mieux les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Dominés en début de rencontre, les hommes en bleu s’imposaient finalement avec brio face aux jeunes Dynamites danoises (4-1), grâce à des réalisations de deux Lyonnais, Johann Lepenant (23e) et Rayan Cherki (38e), avant de voir le néo-Lensois Elye Wahi creuser la marque dans le dernier quart d’heure (75e) puis s’offrir un doublé en fin de rencontre (88e).

Thierry Henry a apprécié le jeu de son équipe

Une performance collective qu’a appréciée le nouveau coach des Espoirs au micro de la chaîne L’Equipe. «Je suis content, on n’a pas eu le temps de travailler pour mettre tout en place. On avait quelques repères sur les deux jours de la semaine. On avait un plan de jeu, mais quand tu fais énormément de changement, ça devient difficile. On a un peu déstructuré l’équipe en seconde période. Je pense qu’il y a eu pas mal d’action, du jeu court, entre les lignes, sur le côté. On concède quand même des 1 contre 1. Il y a pas mal des choses à peaufiner, mais c’est normal. Mon style ? On essaye de mettre des choses en place. Personnellement, le but qui me fait le plus plaisir, c’est celui où on va presser et on récupère le ballon dans la surface (ndlr : le premier but de Wahi). On a été pas mal dans la domination, sur certaines actions. On s’est laissé prendre sur quelques contres mais c’est normal contre une équipe avec des repères et qui a déjà joué des matchs de qualifications. Donc, je suis content, vraiment.»

L’ancien coach de Monaco a aussi évoqué le rôle de ses adjoints, très présents sur le banc de touche et a expliqué la raison des nombreux changements dans ce match. «Les changements, c’était important, car des joueurs n’ont pas joué en club, donc on essaye de donner un peu de temps de jeu aussi. Tout le monde a montré quelque chose. C’est bien pour préparer la Slovénie maintenant, on va voir ce qui va se passer là-bas. (…) Mes adjoints sont là pour parler aussi, pour me dire ce qu’il y a à faire quand je l’oublie. Car quand tu es proche du terrain, tu te concentres sur autre chose et eux voient ce qu’il y a dans mon dos. On avait un plan, on a essayé de l’exécuter, il a été plus difficile quand on a changé les choses. On a eu des occasions, mais on en a concédé. On va essayer de corriger tout ça.»