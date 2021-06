Euro 2020 : comment la Suisse s'en est sortie

La suite après cette publicité

Ce lundi, les Français vont retrouver en huitièmes de finale les Suisse. Si les Bleus étaient dans le groupe F, celui de la mort avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, les Suisses, eux, étaient dans le A en compagnie de l'Italie, de la Turquie et du Pays de Galles. Dès le départ, on se disait que les Italiens, les Suisses et les Turcs allaient se disputer les trois premières places.

Mais cela ne s'est pas franchement passé comme prévu. La faute à Gareth Bale et ses coéquipiers qui sont venus jouer les trouble-fêtes et qui ont terminé à la deuxième position de la poule, juste derrière une Italie impériale. La Turquie, qu'on attendait comme surprise de cet Euro l'a finalement été, mais plutôt comme la plus grosse déception.

Une seule victoire contre l'une des grosses déceptions de cet Euro

Lors de la première confrontation, Shaqiri et compagnie n'ont pu faire mieux qu'un nul contre les Gallois (1-1). Malgré un match globalement maîtrisé, ils ont complètement reculé après l'ouverture du score de Breel Embolo (49e). 25 minutes plus tard, ils encaissaient un but de Kiefer Moore et ne parvenait plus à devenir dangereux, comme si leur attaque était en panne.

Lors de la deuxième journée de cette compétition, ils affrontaient l'Italie. Une Nazionale complètement surprenante et réaliste qui allait l'emporter dans les grandes largeurs sur le score de trois buts à zéro. Les Suisses ont été totalement étouffés et n'ont pu frapper que six petites fois au but et n'ont cadré qu'une seule de leurs tentatives.

Enfin, pour ce dernier match, celui de la peur entre une Suisse à un point et une Turquie extrêmement décevante, c'est la star du pays, Xherdan Shaqiri, qui a montré la voie. Seferovic ouvrait rapidement la marque (6e) et le joueur de Liverpool s'est offert un doublé (26e et 68e). La réduction de l'écart par Kahveci (62e) ne permettait pas aux Turcs de revenir. Malgré tout, c'était une rencontre suffisamment équilibrée et les Suisse ont subi 19 tirs tout au long de la partie. Ce n'est plus la Suisse d'antan, il faudra s'en méfier, mais la phase de poules des Helvètes ne devrait pas franchement impressionner les Bleus.