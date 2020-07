Danemark : la finale de Coupe interrompue pour non-respect de la distanciation sociale

La finale de Coupe du Danemark avait lieu mercredi soir. Soenderjyske l'a emporté (2-0) sur Aalborg. Particularité, les supporters étaient autorisés à assister à la rencontre en nombre réduit. Une présence dont pouvaient se réjouir les joueurs mais celle-ci a plus perturbé le match qu'autre chose. Peu avant la demi-heure de jeu, l'arbitre a suspendu la rencontre pendant quatorze minutes en raison du non-respect de la distanciation sociale (1,5m) dans les tribunes par les fans d'Aaaborg.

La suite après cette publicité

Le speaker de la Blue Water Arena (Esbjerg) a demandé à plusieurs reprises aux supporters concernés de regagner leur siège. Une action sans laquelle le match n'aurait pas pu reprendre. Au final, la police a dû intervenir. Plusieurs supporters ont été arrêtés et leur cas sera jugé directement par le club d'Aalborg. Le directeur Thomas Bælum en a fait part après la rencontre. « Nous allons évaluer cela. Si cela aura des conséquences et comment cela aura des conséquences pour les matchs à venir, nous devons en parler lors de la conversation avec le responsable de la sécurité et notre coordinateur de fans », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Nordjyske.