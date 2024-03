Nantes annonce le retour d’Antoine Kombouaré

Seizième du classement de Ligue 1, le FC Nantes est encore une fois englué dans une situation sportive inquiétante, d’autant que le calendrier des Canaris jusqu’à la fin de la saison s’annonce terrible (Nice, OL, Le Havre Rennes, Montpellier, Brest, Lille et Monaco). Pour se sauver, le club des bords de l’Erdre a donc choisi d’évincer Jocelyn Gourvennec et de rappeler Antoine Kombouaré.

«Le FC Nantes annonce ce mardi 19 mars 2024, l’arrivée d’Antoine Kombouaré (60 ans), au poste d’entraîneur principal de l’effectif professionnel en remplacement de Jocelyn Gourvennec. (…) À l’occasion de ce retour, Antoine Kombouaré sera accompagné par Guillaume Marie et Yves Bertucci (adjoints), Michel Dufour (préparateur physique). Willy Grondin reste l’entraîneur des gardiens du groupe professionnel. Robin Freneau aura la charge de l’analyse vidéo. Le FC Nantes tient à remercier Jocelyn Gourvennec et son staff pour leur engagement et leur professionnalisme au service du Club et leur souhaite bonne chance pour la suite de leur carrière», indique le communiqué.