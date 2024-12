La FFF réagit à la retraite de Paul-Georges Ntep

Ce jeudi, Paul-Georges Ntep (32 ans) a profité d’un entretien accordé à France Bleu pour mettre un terme à sa carrière professionnelle. «Ma carrière, pour moi, c’est fini. Je suis passé à autre chose dans ma tête et j’ai d’autres projets. J’ai apprécié ce que j’ai vécu, j’ai apprécié le Vietnam. Mais pour moi, le football aujourd’hui c’est juste des bons souvenirs mais c’est fini. J’ai des projets entrepreneuriaux, ce sont des projets de développement personnel et ouvrir des sociétés, faire des choses concrètes. Dans la région rennaise ? Possiblement, je ne saurais pas dire si ça viendra tout de suite, mais d’ici un à deux ans, j’aimerais bien ouvrir quelque chose ici, oui.»

L’ancien joueur de l’AJA et du SRFC a notamment été salué par la Fédération française de football, par le biais du compte X officiel des Bleus. «Paul-Georges Ntep raccroche les crampons ! On te souhaite le meilleur pour la suite», a-t-on pu lire sur le réseau social. Il faut rappeler que Ntep a été international tricolore dans des catégories U18 à l’équipe de France A (2 sélections). Le natif de Douala a également défendu les couleurs du Cameroun (4 capes, 1 but), puisque les rencontres jouées avec les Bleus étaient non-officielles.