Paul-Georges Ntep prend sa retraite !

La Ligue des talents. Depuis des années, le championnat de France a vu passer de nombreux phénomènes. Parmi eux, il y a eu Paul-Georges Ntep. Après avoir terminé sa formation à l’AJ Auxerre, le natif de Douala y a fait ses premiers pas chez les professionnels en octobre 2010. Grand talent aux yeux de tous les observateurs, il a ainsi participé à 63 rencontres toutes compétitions confondues (22 buts) en 4 ans. Il a également tapé dans l’oeil du Stade Rennais. Un club où il a connu des hauts et des bas. Ensuite, il a porté les couleurs de Wolfsbourg, l’ASSE (prêt), Kayserispor (prêt), Guingamp et Boavista, avant de partir à l’aventure au Vietnam à Hô Chi Minh City FC. Mais son passage là-bas a été de courte durée.

Il n’y a joué que 10 rencontres (1 but) avant de s’en aller. Libre depuis, l’international camerounais (4 sélections, 1 buts), qui a évolué avec les sélections jeunes françaises, n’a pas retrouvé chaussure à son pied. Ce jeudi, il a annoncé mettre un terme à sa carrière au micro de France Bleu. «Ma carrière, pour moi, c’est fini. Je suis passé à autre chose dans ma tête et j’ai d’autres projets. J’ai apprécié ce que j’ai vécu, j’ai apprécié le Vietnam. Mais pour moi, le football aujourd’hui c’est juste des bons souvenirs mais c’est fini. J’ai des projets entrepreneuriaux, ce sont des projets de développement personnel et ouvrir des sociétés, faire des choses concrètes. Dans la région rennaise ? Possiblement, je ne saurais pas dire si ça viendra tout de suite, mais d’ici un à deux ans, j’aimerais bien ouvrir quelque chose ici, oui.»

Ntep revient sur sa carrière et ses regrets

Il poursuit à ce sujet : «ça a été trois années très intenses dans ma vie. J’ai appris beaucoup, j’ai connu beaucoup de gens et j’ai vraiment eu un coup de cœur pour la ville. Je dirais que ça a peut être été mes trois meilleures années, les plus belles années de ma vie (…) On me dit souvent que j’ai laissé des bons souvenirs, dans une époque où c’était un peu compliqué pour le Stade. En voyant le développement du club après, à un moment donné, il y a un peu de nostalgie parce que j’aurais aimé vivre certaines émotions, la Coupe de France, la Coupe d’Europe, etc. Mais je ne regrette pas. J’y ai été à une période difficile, mais j’ai vraiment pris du plaisir. J’ai rencontré des gens qui jusqu’aujourd’hui sont encore des amis proches. Je me sens bien quand je suis ici.»

Ntep a évoqué sa carrière et les quelques regrets qu’il a pu avoir. «J’ai toujours été un mec qui prenait vraiment du plaisir à faire une passe décisive plutôt qu’à marquer. Après c’est vrai que quand tu fais un but où tu pars tout seul, on va dire que c’est toi, mais quand tu es le passeur, que tu es sur le côté comme moi quand j’étais ailier, que tu dois éliminer deux défenseurs et après servir sur un plateau ton attaquant, pour moi, ça a toujours été le top. C’est vrai que j’aurais aimé être plus tueur, plus efficace devant le but, mais j’ai toujours préféré être à la passe décisive.» L’homme âgé de 32 ans a été questionné sur son rapport au football à présent. «Je suis moins le football. Les saisons précédentes, je suivais pas mal le club», a-t-il conclu, décidé à tourner cette page importante de sa vie.