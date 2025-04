La nouvelle prise de position forte de Kylian Mbappé sur le racisme en France et dans le football

En plus d’être un attaquant d’exception et un des tout meilleurs joueurs de la planète, Kylian Mbappé est aussi quelqu’un d’impliqué et d’engagé socialement. Le Bondynois observe ce qui se passe dans son pays, et il n’a pas hésité à donner son avis sur la montée de l’extrême droite en France dans un passé récent, tout comme il participe activement à de nombreuses œuvres sociales via sa Fondation Mbappé. Il a notamment fait des dons conséquents à diverses associations et a toujours tenu à aider les enfants malades, en plus de se positionner contre les inégalités et le racisme.

Des prises de position politiques qui lui ont parfois valu de vives critiques. « Plus que jamais, il faut aller voter. Il y a vraiment urgence. On ne peut pas mettre le pays entre les mains de ces gens-là, c’est vraiment urgent. On a vu les résultats, c’est catastrophique », avait-il par exemple confié en juillet dernier lors des élections législatives, ce qui n’avait pas plu à une partie de la population. Dans son interview accordée à La Sexta, dans laquelle il a évoqué son départ du PSG et son arrivée au Real, la vedette des Bleus et du Real Madrid a une fois encore tenu à s’exprimer contre les extrêmes et le racisme.

Mbappé se positionne pour le vivre ensemble

« Le plus important, ce que j’inculque dans ma Fondation, c’est qu’il faut apprendre à vivre ensemble. Tout le monde a des différences, on vient chacun d’une partie du monde différente, mais on peut apprendre de tout le monde. On peut vivre ensemble. C’est le plus important et c’est le message de ma fondation », a d’abord indiqué le Français. « Avec les enfants, c’est la première chose qu’on apprend : untel vient de tel quartier, untel est riche, untel vient d’ailleurs, mais ils s’assoient tous à la même table, mangent la même chose et vivent les mêmes expériences. C’est ce que je veux pour ce monde. Je ne peux pas changer le monde, mais je peux faire ce que je peux de mon côté », a-t-il ajouté.

Puis, il a aussi été question du fléau du racisme dans le football, auquel son coéquipier Vinicius Jr a par exemple fait face à plusieurs reprises ces derniers mois. « Le racisme ? Cela fait partie de la vie, ce n’est pas que dans le foot. Il faut le stopper, prendre des mesures. Les joueurs sont plus solidaires qu’avant, mais ce n’est pas suffisant. C’est très difficile pour nous, mais nous sommes connus et il y a beaucoup de gens qui nous aiment. Il faut prendre soin des gens qui ne sont pas dans notre situation », a conclu le buteur tricolore. Le message est clair.