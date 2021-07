Le FC Nantes dévoile son maillot extérieur 2021-2022

Le FC Nantes vient de dévoiler ce vendredi le maillot extérieur recyclé, consigné et recyclable que porteront les hommes d'Antoine Kombouaré lors de leurs déplacements loin de la Beaujoire tout au long de la saison 2021-2022. Le design fait un écho à l'année 1991-1992 des Nantais.

Après avoir révélé le kit domicile qu'arboreront Ludovic Blas, Moses Simon, Nicolas Pallois et leurs partenaires pour l'exercice à venir, l'équipementier du club nantais, Macron (lié au FCN depuis juillet 2020, après 2 ans passés chez New Balance) présente une tunique extérieure reprenant le vert dominant régulièrement les maillots des Canaris.

Le blanc pour nous accompagner à l'extérieur ✨



𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙. — FC Nantes (@FCNantes) July 30, 2021

Sauf que pour cette année, le blanc est majoritairement présent sur le maillot nantais, assez épuré visuellement. Le bout des manches, tout comme le col, l'écusson du club, également présent sur l'épaule gauche de la tunique, ainsi que le logo de la marque Macron apparaissent eux en vert sur ce nouveau maillot.

Le sponsor principal du FCN, Synergie, ressort lui en couleur doré, toujours placé au centre de ce kit. Le vert domine toutefois le short, où l'équipementier et le logo du club ressortent en blanc. Les chaussettes sont elles blanches, avec une pointe de vert et de doré sur la partie supérieure. À noter la petite touche étoilée de Macron sur les flancs du maillot, où 8 étoiles symboliques sont alignées.

Contrairement à la saison 2020-2021, où le maillot extérieur des Nantais était noir, ce blanc plus clair sera arboré par les pensionnaires de la Beaujoire afin de réaliser une saison plus aboutie et moins dangereuse que la précédente, au cours de laquelle ils avaient fleurté avec la Ligue 2 (maintien assuré en barrages face au Toulouse FC).