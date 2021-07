L'équipementier Macron présente le nouveau maillot domicile du FC Nantes !

Après une saison bien compliquée pour le FC Nantes qui s'est maintenu en Ligue 1 en venant à bout des Toulousains lors des barrages, le club a l'ambition de réaliser une meilleure saison sous l'impulsion de Ludovic Blas et dévoile pour cela le nouveau maillot qui sera arboré à la Beaujoire lors de la prochaine campagne.

Si tout ne s'est pas déroulé comme prévu sur le terrain, le club nantais s'est en revanche montré très actif sur le plan marketing en dévoilant notamment une réédition de son maillot de la saison 2000-2001 avec l'aide de Macron, son partenaire officiel. Le FC Nantes s'est lié à l'équipementier italien en juillet 2020 après avoir été équipé par New Balance pendant deux saisons. Depuis son arrivée, la marque originaire de Bologne respecte bien entendu les couleurs traditionnelles des Canaries au moment d'imaginer leurs maillots domicile mais poursuit le processus de modernisation entamé par NB avec des designs orignaux.

Dans la plus pure tradition nantaise, Macron présente donc une tunique jaune et verte. Le fond jaune est recouvert par une une bande verticale centrale géométrique contrastée dans un coloris vert alors que plusieurs bandes verticales se distinguaient la saison passée. Comme lors du précédent exercice, le sponsor maillot amène une touche de rouge alors que les logos du club et de l'équipementier, le col en V et le bout des manches rajoutent une couche de vert. Macron a également fait un petit clin d'œil aux supporters en mettant en avant les 8 étoiles qui leur sont si chères à l'arrière du col et un extrait des paroles de l'hymne à la Beaujoire à l'intérieur de ce maillot qui est accompagné par des chaussettes et un short du même coloris.