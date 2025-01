PSG : Khvicha Kvaratskhelia confirme son départ de Naples

Dans les prochaines heures, Khvicha Kvaratskhelia deviendra officiellement joueur du Paris Saint-Germain. La star géorgienne va rejoindre la capitale pour un montant environnant les 70 millions d’euros, et il devrait récupérer le numéro 7 laissé libre par Kylian Mbappé.

Et si certains avaient encore des doutes sur la véracité de toutes ces rumeurs, l’attaquant a fait ses adieux à Naples via une vidéo de 5 minutes publiée sur ses réseaux sociaux. Il y dit au revoir à la ville et aux supporters : « c’est difficile pour moi mais il est temps de dire au revoir. J’ai passé d’excellents moments ici ». Officialisation imminente…