Rennes - OM : Jonathan Clauss envoie un message fort au groupe

Fin de série pour l’OM de Jean-Louis Gasset en Ligue 1. Après trois victoires de rang décrochées aux dépens de Montpellier (4-1), Clermont (1-5) et Nantes (2-0) ces dernières semaines, le club phocéen a chuté ce dimanche. En déplacement en Bretagne pour y défier le Stade Rennais, un concurrent direct aux places européennes, les Marseillais ont logiquement été battus 2-0. Beaucoup moins en maîtrise mais beaucoup plus perméables, ils ont finalement payé cher le rythme effréné des semaines à trois matches. Un argument déjà revenu hier en conférence de presse de la bouche de Jean-Louis Gasset, obligé de composer avec de nombreuses absences ces dernières semaines (Rongier, Gigot, Murillo…), et cette fois employé par Jonathan Clauss.

Après la rencontre de ce dimanche, l’international français s’est présenté au micro de Canal+ pour tenter d’expliquer le nouveau revers en trois jours de l’OM: «je pense qu’on a manqué d’énergie… Il a manqué pas mal de choses mais on a aussi enchainé les matches. Ce n’est pas une excuse mais ça commence à tirer dans les organismes. Il nous a manqué ce plus qui faisait qu’on y mettait bien plus que l’adversaire ces derniers matches. Maintenant, ce n’est pas plus mal que ça arrive avant la trêve, pour qu’on puisse se remettre la tête à l’endroit», a expliqué l’ex-Lensois.

«Il n’y a pas d’excuses, sélection ou pas sélection»

Une fenêtre internationale qui tombe donc à point nommé, notamment pour Jonathan Clauss, surutilisé depuis un mois et demi, mais qui se rendra à Clairefontaine pour y retrouver le groupe France cette semaine. Rien n’indique pour autant que le joueur participera intégralement aux deux rencontres amicales des Bleus face à l’Allemagne (23 mars) puis le Chili (26 mars, au Vélodrome), d’autant plus que Didier Deschamps s’est toujours montré précautionneux vis-à-vis de l’état de forme de ses joueurs.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Marseille 39 26 12 10 9 7 40 28 8 Rennes 39 26 9 10 9 7 40 31

Se reposer, oui, mais lever le pied, il n’en est pas question, comme l’a martelé Jonathan Clauss ce dimanche au micro de Canal. « L’équipe de France ? Ce que je vais faire en sélection, les gars vont le faire ici à l’entrainement, a insisté le défenseur de 31 ans. Mais il n’y a pas d’excuses, sélection ou pas sélection, je sais que les mecs vont bosser. On va essayer d’être le mieux pour cette fin de saison. On va bien bosser et attaquer cette dernière ligne droite avec tout ce qu’on sait faire et corriger ce qu’on a mal fait. » La dernière ligne droite en question, elle s’entamera face au PSG, dans 15 jours, dans un Stade Vélodrome bouillonnant.