L1 : Rennes fait chuter l’OM

La 26e journée de Ligue 1 offrait un sacré duel ce dimanche entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Deux équipes en embuscade pour les places européennes qui pouvaient faire un rapproché à la faveur d’une victoire. Pour cette rencontre, les Bretons misaient sur une équipe offensive avec Ludovic Blas, Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier titulaires au coup d’envoi. Pour les Phocéens, les intentions étaient également portées vers l’avant avec Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye pour accompagner Pierre-Emerick Aubameyang dans un 4-3-3. La rencontre démarrait fort avec deux équipes qui poussaient pour prendre le jeu à leur compte. Si Rennes obtenait le contrôle du ballon et les premiers bons mouvements, Ismaïla Sarr était le premier à testait Steve Mandanda (17e). Une première frappe suivie d’une réponse bretonne. Ludovic Blas allait mettre en difficulté Pau Lopez (19e) quand quelques minutes plus tard, Martin Terrier allait mettre son but. Après avoir décalé Amine Gouiri sur la droite, l’ancien Lyonnais ajustait Pau Lopez d’un tir croisé se logeant sur la gauche (1-0, 21e).

Classement live Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 43 26 14 11 10 5 37 23 5 Nice 43 26 7 12 7 7 27 20 6 Lens 42 26 8 12 6 8 35 27 7 Marseille 39 26 12 10 9 7 40 28 8 Rennes 39 26 9 10 9 7 40 31 Voir le classement complet

En tête dans cette partie, Rennes allait reculer contre une équipe de Marseille volontaire, mais peu dangereuse. Un premier acte raté pour les Phocéens qui tentaient de revenir avec de bonnes intentions. Si Jonathan Clauss frappait trop haut (47e), il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. En tout cas jusqu’à ce coup franc de Pierre-Emerick Aubameyang qui échouait sur le poteau droit de Steve Mandanda. Sur le rebond, Faris Moumbagna frappait à droite du but grand ouvert (71e). Une occasion manquée pour Marseille qui faisait office de tournant puisque Adrien Truffert obtenait un penalty ensuite face à Bamo Meïté (75e). Benjamin Bourigeaud transformait la sentence (2-0, 78e) et douchait les espoirs marseillais. Mis à part une reprise d’Amine Harit (81e), rien ne se passait. Rennes s’offre donc l’OM 2-0 et revient à hauteur de son adversaire du jour (Marseille restant devant grâce à sa différence de but).