Augsbourg doit prendre une décision cet été concernant l’avenir de Renato Veiga

Arrivé à Augsbourg sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du Sporting lors du précédent mercato estival, Renato Veiga s’éclate en Bundesliga cette saison. Si le jeune joueur de 19 ans a disputé seulement son deuxième match de 90 minutes avec les Fuggerstädter ce weekend face au Borussia Dortmund, le capitaine de l’équipe nationale portugaise des moins de 20 ans continue de s’adapter, évolue bien et accumule même les minutes de jeu depuis son arrivée en Allemagne. Même s’il n’y a pas encore eu de signal positif de la part de la direction sportive du club allemand, il semble néanmoins très peu probable qu’Augsbourg ne laisse filer sa pépite compte tenu de son potentiel et de ses performances jusqu’à présent.

Selon toute vraisemblance, Renato Veiga ne retournera donc pas au Sporting cet été ni l’hiver suivant, lorsque son prêt en Allemagne prendra fin. D’après les dernières indiscrétions de nos confrères de Fussball Transfers, Augsbourg a la possibilité de lever l’option d’achat jusqu’au dernier jour de la prochaine fenêtre de transfert estivale bien que le prêt se termine le 31 décembre prochain. Le club allemand devrait pour cela verser jusqu’à six millions d’euros au Sporting. Une somme qui comprendrait tous les bonus potentiels, selon les informations du média Outre-Rhin. Enfin, le Portugais est ciblé par plusieurs clubs dont deux de Bundesliga ainsi que plusieurs de Premier League, de Serie A et de Ligue 1 qui ont fait part de leur intérêt. Malgré tout, une réunion au sommet doit avoir lieu entre le jeune joueur et la direction sportive de son équipe afin de faire le point sur son avenir. Affaire à suivre donc…

