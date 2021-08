PSG : le message poignant de Nasser Al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain présente actuellement Lionel Messi (34 ans). Un moment historique pour le club de la capitale qui a attiré énormément de médias au Parc des Princes. À cette occasion, le président des Rouge-et-Bleu, Nasser Al-Khelaïfi, a tenu à faire part de sa satisfaction et à remercier les différents acteurs de cette opération XXL.

« Je suis très heureux et fier de présenter Leo Messi en tant que joueur du PSG. C’est incroyable et c’est un jour historique pour le club et le monde du football. C’est un moment fantastique pour nous. Leo est le seul joueur qui a gagné 6 fois le Ballon d’Or. Il rend le football beau et magique et c’est un gagneur. Ce sera très excitant pour nos supporters et les fans du monde entier. C’est incroyable ce que nous avons accompli. Il y a dix ans des gens se demandaient ce qu’on allait faire avec notre projet. Nous avons de grandes ambitions. Merci à tous. Il n’y a pas de secret. Cet accord avec ce grand joueur. Je vais remercier Leo, sa femme, son père Jorge, son équipe qui a été fantastique pour que ça arrive. Je remercie aussi mon équipe. Vous avez fait un travail fantastique pour le club. Je voudrais aussi remercier nos partenaires commerciaux qui ont cru en notre projet. Mais nous n’avons encore rien gagné, ce n’est que le début. Messi a gagné énormément de trophées, et je suis sûr qu’il en gagnera avec sa nouvelle équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse