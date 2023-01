Que devient Hatem Ben Arfa ?

La suite après cette publicité

La vie sans football. Durant sa carrière, Hatem Ben Arfa a connu de longues périodes sans jouer. Il y a eu tout d’abord cette longue et terrible blessure au tibia à Newcastle qui l’a éloigné des terrains entre octobre 2010 et juin 2011, soit 265 jours d’absence au total. HBA avait manqué 33 rencontres des Magpies. Cela a été son pépin physique le plus important de sa carrière, bien qu’il ait fait d’autres passages par l’infirmerie par la suite. Le Français a aussi parfois été mis à l’écart en club. Cela a été le cas au Paris Saint-Germain où il a été placardisé lors de l’exercice 2016-17.

Neuf mois sans jouer

Une saison sans jouer à attendre la fin de son contrat, lui qui était en conflit avec le président Nasser Al-Khelaïfi. Il a également dû patienter six mois après la fin de son aventure au Stade Rennais. Libre, il s’était engagé à Valladolid, où il n’avait finalement joué que 5 rencontres en 2020. Après son départ de Bordeaux à l’issue de l’exercice 2020-21, il a également dû attendre plusieurs mois avant de trouver un point de chute. Et c’était finalement le LOSC, où le président Olivier Létang le connaissait bien, qu’il avait posé ses valises au mercato d’hiver 2022.

Une nouvelle occasion de montrer que son talent était encore là. Mais son aventure dans le nord a tourné court. Le temps de neuf apparitions plus exactement. Entré en jeu en fin de rencontre face à Bordeaux, il avait ensuite eu une prise de bec dans les vestiaires avec son coéquipier Tiago Djalo avant de s’en prendre ensuite à son entraîneur Jocelyn Gourvenec. « On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d’Europe. Ce n’est pas Guingamp ici !», avait-il déclaré. Des propos et une attitude qui lui avaient coûté sa place au sein de l’écurie lilloise.

HBA patiente avant de retrouver un club

En effet, il avait été écarté du groupe et mis à pied avant de tacler son ancien club suite à des déclarations de Gourvenec. « Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c’est l’incompétence. On ne joue pas la relégation.» Depuis, plus trop de nouvelles de HBA, dont le dernier match officiel remonte au 2 avril 2022 donc. Durant le dernier mercato, il n’a pas vraiment eu la cote. Ce, alors qu’il était libre et donc disponible pour zéro euro. Six mois plus tard, la situation est un peu toujours la même. L’ancien joueur de l’OM et l’OL est sur le marché.

Ce, même si certains médias ont évoqué une possible retraite. Mais d’après nos informations, Hatem Ben Arfa est toujours en quête d’un projet stimulant. Si le joueur né en 87 a quelques touches cet hiver, notamment en Europe, il n’a pas encore trouvé de point de chute qui lui convient. Il continue donc à s’entraîner en attendant un nouveau challenge. Discret, HBA, qui n’a publié que deux posts Instagram n’ayant rien à voir avec le football, continue de se préparer dans son coin en attendant qu’une main se tende et qu’une porte s’ouvre. Avis aux amateurs !