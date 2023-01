Liga : la sanction est tombée pour Ferran Torres et Stefan Savić

Les rencontres entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone sont souvent électriques, et la théorie s’est confirmée ce dimanche. Alors que les Catalans menaient au score (1-0) au Cívitas Metropolitano, Ferran Torres et Stefan Savić s’étaient pris le bec dans le temps additionnel de la rencontre, dans un accrochage qui ressemblait davantage à un combat de lutte qu’à une scène de football.

La commission de discipline a tranché ce mercredi et s’est finalement montrée assez indulgente puisque les deux joueurs manqueront chacun deux rencontres. Ferran Torres ratera les rencontres face à Getafe et Gérone, alors que le défenseur madrilène loupera le déplacement à Almeria et la réception de Valladolid.

