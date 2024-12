OL - Eintracht Francfort : l’objectif ambitieux de Corentin Tolisso

Belle soirée européenne pour l’OL, qui s’est imposé sur le score de 3-2 à la maison face à l’Eintracht Francfort. Un match marqué par une nouvelle masterclass de Rayan Cherki, et trois points qui permettent aux Lyonnais de se hisser à la quatrième place de la Ligue Europa, leur donnant de grandes chances de se qualifier directement pour le prochain tour. C’est d’ailleurs l’objectif principal de Corentin Tolisso.

« On est bien classé, je pense que pour le prochain tour c’est déjà acté maintenant il faut aller chercher le top 8 pour éviter des matches, on revient de très loin par rapport à la saison dernière et maintenant il faut confirmer contre le PSG ce week-end », a lancé le milieu de terrain rhodanien, qui ne veut pas passer par les barrages. Nul doute que Pierre Sage est du même avis que son joueur !