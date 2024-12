Ligue Europa : l’OL s’offre le scalp de Francfort, la Lazio dompte l’Ajax, Tottenham accroché en Écosse

Après les victoires du PSG et de Brest, le match nul de Lille et les défaites de Monaco et de Nice, l’épopée tricolore sur la scène européenne se concluait, ce jeudi soir, par une affiche opposant l’Olympique Lyonnais à l’Eintracht Francfort pour le compte de la 6e journée de la Ligue Europa. Au Groupama Stadium, les hommes de Pierre Sage, neuvièmes au coup d’envoi, s’organisaient en 4-2-3-1 avec Cherki en numéro 10 et un trio offensif composé de Nuamah, Fofana et Lacazette. En face, la formation allemande se présentait en 4-4-2. Si Ekitike était bien présent, Marmoush débutait lui sur le banc des remplaçants. Rapidement animée, cette rencontre offrait la première situation chaude à Ekitike mais l’ancien attaquant parisien, trouvé en profondeur, écrasait trop sa frappe (6e). Dans la foulée, l’OL se montrait aussi et Tolisso, superbement trouvé par Cherki, envoyait sa reprise sur le montant gauche de Trapp (7e).

Un match vivant où Lacazette se signalait à son tour, sans cadrer (11e). Dangereux offensivement, l’OL allait pourtant se faire punir sur une nouvelle incursion des Aigles. Profitant d’une grosse erreur de Caleta-Car, Ekitike trouvait Knauff qui concluait d’une reprise du droit (0-1, 18e). Climatisés, les Rhodaniens ne tardaient cependant pas à réagir… Après une relance dans l’axe, Tolisso prenait sa chance depuis l’extérieur de la surface. Sur la trajectoire, Cherki déviait et prenait le portier allemand à contre-pied (1-1, 27e). Revigoré après cette égalisation, l’OL repartait à l’offensive mais Nuamah, encore trouvé par Cherki, trouvait le montant gauche de Francfort (36e). Après un premier acte très rythmé, les Lyonnais prenaient finalement l’avantage au retour des vestiaires.

L’OL déjà qualifié pour les barrages

Après une nouvelle récupération de Lacazette, Cherki trouvait Fofana qui concluait d’un plat du pied gauche ajusté devant Trapp (2-1, 50e). Porté par ce but, l’OL ne tardait d’ailleurs pas à faire le break. Sur une nouvelle offensive et nouveau service de Cherki, Nuamah se recentrait avant de décrocher une frappe puissante enroulée du gauche imparable (3-1, 54e). En contrôle et après les entrées de Veretout, Benrahma, Tessmann, Mikautadze et Abner Vinicius, les Lyonnais sécurisaient finalement une nouvelle victoire probante leur permettant de grimper à la 4e place de cette phase de ligue malgré la réduction du score de Marmoush (3-2, 86e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lyon 13 6 +8 4 1 1 15 7 5 Francfort 13 6 +4 4 1 1 12 8

Dans les autres rencontres de la soirée, la Lazio est de son côté venue à bout de l’Ajax Amsterdam (3-1) grâce à des réalisations de Tchaouna (12e), Dele-Bashiru (52e) et Pedro (77e) malgré l’égalisation de Traoré (47e). Une nouvelle victoire permettant aux Romains de prendre la tête du classement. Troisième après cette nouvelle soirée européenne, Anderlecht a pris le meilleur du Slavia Prague (2-1) pendant que la Real Sociedad n’a fait qu’une bouchée du Dynamo Kiev (3-0). Sur la pelouse des Glasgow Rangers, Tottenham, tenu en échec à la pause, a finalement concédé le nul (1-1). Kulusevski répondant à l’ouverture du score d’Igamane. Enfin, Porto a dominé le FC Midtjylland (2-1) alors que Bodo/Glimt a renversé Besiktas (2-1) et que le Maccabi Tel-Aviv s’est offert le scalp du Rigas FS (2-1). Grâce à un but de Qasem (57e), Elfsborg Boras a, enfin, dompté Qarabag FC (1-0).

Tous les résultats de 21 heures

OL 3-2 Eintracht Francfort : Cherki (27e), Fofana (50e) et Nuamah (54e) / Knauff (18e) et Marmoush (86e)

Ajax Amsterdam 1-3 Lazio Rome : Traoré (47e) / Tchaouna (12e), Dele-Bashiru (52e) et Pedro (77e)

Glasgow Rangers 1-1 Tottenham : Igamane (47e) / Kulusevski (75e)

FC Porto 2-0 FC Midtjylland : Danny Namaso (30e) et Samu (56e)

Real Sociedad 3-0 Dynamo 3Kiev : Oyarzabal (19e, 33e), Becker (24e)

Bodo/Glimt 2-1 Besiktas : Zinckernagel (37e) et Luras Bjortuft (44e) / Fernandes (21e)

Elfsborg Boras 1-0 Qarabag FC : Qasem (57e)

Maccabi Tel-Aviv 2-1 Rigas FS : Nachmias (16e) et Stojic (69e) / Savalnieks (52e)

Slavia Prague 1-2 Anderlecht : Chory (58e) / Angulo (8e) et Verschaeren (31e)