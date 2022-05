Mercato MHSC : Élye Wahi très surveillé

Révélation de la deuxième partie de saison dernière du côté de Montpellier (3 réalisations en 18 apparitions en Ligue 1), Élye Wahi (19 ans) a pleinement confirmé son potentiel en 2021/22. Les chiffres sont éloquents. Avec 10 buts au compteur, l'attaquant, qui a également donné 2 passes décisives, est purement et simplement le meilleur buteur du MHSC en L1 sur cet exercice et affiche de sacrés temps de passage malgré son jeune âge (3e plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 réalisations en L1 derrière Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé).

Forcément, cela attire les regards. Et selon nos informations, plusieurs clubs plus huppés en L1 mais aussi en Premier League et en Bundesliga ont l'international U19 tricolore (10 sélections, 4 réalisations) dans le viseur. Toujours d'après nos informations, le MHSC, qui traverse une période compliquée sur le plan économique, n'est pas fermement opposé à un départ cet été, et ce, malgré une récente prolongation de contrat jusqu'en juin 2025. L'intéressé, lui, n'est pas obnubilé par un départ, conscient de l'importance du temps de jeu que lui offre son club formateur dans sa progression.