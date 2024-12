Jean-Pierre Papin plus très chaud pour rejoindre Martigues

On pensait que le dossier aboutirait sans trop tarder, mais l’attente autour de l’arrivée de Jean-Pierre Papin à Martigues pourrait finalement se prolonger. Ces derniers jours, nous vous révélions que le Ballon d’Or 1991 était ardemment courtisé par le club lanterne rouge de Ligue 2, à la recherche d’un entraîneur après le renvoi de Thierry Laurey.

Coach de la réserve de l’OM depuis 2023, Papin a toujours nourri le désir de retrouver un jour le plus haut niveau, lui qui avait déjà pu cumuler les expériences sur les bancs de Strasbourg, Lens ou encore Châteauroux. Tout portait à croire que Martigues serait sa prochaine expérience, mais selon nos informations, la légende tricolore a été refroidie pour différentes raisons. Les derniers résultats du club, englué dans une série de 6 matches sans victoire en championnat, et surtout, humilié par le club de Bourgoin-Jallieu (N3) en Coupe de France (4-1) ne jouent clairement pas en faveur du club provençal. On n’ira pas jusqu’à avancer que la piste est totalement abandonnée, loin de là, mais ce dont on est à peu près sûr, c’est que JPP est aujourd’hui échaudé. Les prochains jours devraient nous donner de nouveaux indices.