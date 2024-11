Real Madrid : Kylian Mbappé est au fond du trou mentalement

Ces derniers mois, Kylian Mbappé est dans le dur et il ne parvient pas à relever la tête. Très en dessous techniquement, en difficulté sur le plan physique, l’attaquant de l’équipe de France fait aussi parler en dehors des terrains avec son affaire extra-sportive en Suède et cette nouvelle non-convocation avec les Bleus. De quoi l’enfoncer un peu plus.

Selon les informations de L’Equipe, plusieurs sources au Real Madrid expliquent ainsi que Kylian Mbappé est très touché mentalement depuis cette fameuse soirée en Suède. Il n’arrive pas à remonter la pente, au contraire. Les critiques sur son niveau de jeu et les polémiques l’ont énormément touché et il semble bien perturbé. Une convocation en équipe de France lors de ce rassemblement aurait pu aggraver un peu plus les choses.