OL : Memphis Depay touche au but

Victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre dernier, Memphis Depay (26 ans) prépare son retour sur les terrains. L'ailier gauche de l'Olympique Lyonnais se remet à une vitesse assez incroyable de cette grave blessure. Sur son compte Instagram, l'international néerlandais nous en a fait une nouvelle démonstration ce samedi en postant une vidéo de sa séance d'entraînement du jour.

Très affûté, on y découvre un Depay qui peaufine sa finition devant les buts. Et le chouchou du Groupama Stadium n'a rien perdu de son sens du but. Avec cette nouvelle vidéo, Memphis Depay prouve qu'il se rapproche à grands pas d'un retour à la compétition. Une excellente nouvelle pour l'OL et Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais compte plus que jamais sur son joueur et souhaite le prolonger dans les prochaines semaines.