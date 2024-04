Barça : le regret de Josep Maria Bartomeu

Président du FC Barcelone entre 2014 et 2020, Josep Maria Bartomeu a connu plusieurs moments forts dans son mandat, des déceptions comme des joies. L’homme d’affaires espagnol est revenu, au cours d’un entretien accordé à Sport, sur son principal regret durant son passage.

«Les présidents n’ont pas toujours raison. Avec le temps, je pense que j’ai eu tort de licencier Zubizarreta (directeur sportif). Si je pouvais revenir en arrière, je ne le ferais pas. C’était une époque de grande tension. Il y avait un problème majeur entre Luis Enrique et les joueurs et j’ai dû prendre des décisions : j’ai licencié le directeur sportif et le directeur général», a regretté Bartomeu. Il a aussi annoncé qu’il n’est pas parti en raison des sanctions de la FIFA. Pour rappel, Andoni Zubizarreta a quitté le club en 2015, un an après l’arrivée de Bartomeu dans ses fonctions de président.