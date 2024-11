PSG - Lens : Florian Sotoca sort sur blessure

Ce samedi, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Un déplacement périlleux pour les Artésiens qui ont fort à faire face à l’une des équipes les plus en forme sur le Vieux Continent à l’heure actuelle. Et après avoir concédé l’ouverture du score, les Sang et Or ont encaissé un deuxième coup dur.

La suite après cette publicité

En effet, lors du premier acte, Florian Sotoca est sorti sur blessure. Homme fort de Will Still depuis le début de saison, l’attaquant lensois a arrêté de courir à la 17e place et n’a pas pu continuer à cause d’une gêne à la cuisse gauche. Une terrible désillusion pour le buteur de 34 ans qui a été remplacé par Hamzat Ojediran trois minutes plus tard (20e).