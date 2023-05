Le Real Madrid part au clash avec Palmeiras pour Endrick !

La suite après cette publicité

70 millions d’euros. Voilà le montant déboursé par le Real Madrid pour s’offrir les services du jeune Endrick (16 ans), actuellement sous les couleurs de Palmeiras. «Le Real Madrid, Palmeiras, Endrick et sa famille ont conclu un accord selon lequel le joueur pourra rejoindre le Real Madrid à sa majorité en juillet 2024. Jusque-là, Endrick poursuivra sa formation au SE Palmeiras. Le joueur se rendra à Madrid dans les prochains jours pour visiter les installations de notre club», annonçait, à ce titre, le club madrilène en décembre dernier.

Et si le nouveau crack du football brésilien ne débarquera en Europe qu’en 2024, une fois qu’il aura 18 ans, ses performances du côté de Palmeiras continuent d’être scrutées de près par les hautes sphères merengues. Puissant, véloce, athlétique et impressionnant devant le but, le gamin de Brasília, également convoité par Chelsea, le Barça ou encore le PSG, n’a cessé d’impressionner les différents cadors. Pourtant, depuis quelques semaines, Endrick semble marquer le pas. Une situation qui inquiète du côté de la capitale espagnole.

La Casa Blanca ne comprend pas l’utilisation d’Endrick !

Titulaire à une seule reprise depuis la reprise de la Serie A au Brésil (2 buts en 120 petites minutes de jeu), le joyau de Palmeiras accuse le coup. Conséquence directe de ce transfert XXL annoncé à la fin de l’année 2022 ? Ce n’est certainement pas l’avis de la Casa Blanca. Selon les dernières informations d’UOL Esporte, confirmées par Mundo Deportivo, les dirigeants madrilènes ont trouvé le coupable de ce rendement amoindri : son entraîneur Abel Ferreira.

En effet, le Real Madrid pointe du doigt l’utilisation faite de son futur crack. Utilisé dans une position de numéro neuf, Endrick ne dispose pas, selon les observateurs madrilènes, de la liberté nécessaire et devrait, à ce titre, disposer d’un champ d’action beaucoup plus important à la pointe de l’attaque du Verdão. Si ce coup de blues ne semble, pour l’heure, pas inquiéter la direction de Palmeiras, jugeant que c’est une phase normale dans sa progression, la perte d’influence d’Endrick au Brésil rend fou Madrid. Affaire à suivre…