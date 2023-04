Real Madrid : le message de Vinícius Júnior à Endrick

La suite après cette publicité

À l’image du rôle de grand frère qu’a pu endosser Karim Benzema auprès de lui ces derniers mois, Vinícius Júnior assume désormais son devoir auprès d’Endrick. Après avoir récemment indiqué qu’il était en contact permanent avec lui, notamment pour le rassurer lors de ses périodes troubles, Vini a réaffirmé son soutien auprès de son benjamin avant-hier soir. À l’issue du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea (2-0), le MVP de la rencontre a félicité son futur coéquipier pour son but marqué et son titre décroché cette semaine.

«Ah, oui. Je l’ai vu (le but d’Endrick ndlr). J’ai beaucoup d’affection pour lui. Je le soutiens et l’encourage en permanence, a souri Vinícius sur les antennes de TNT Sports. Je suis très heureux pour son titre et pour le but qu’il a marqué en finale (du championnat pauliste avec Palmeiras ndlr). Maintenant les gens attendent qu’il arrive ici.» Il faudra encore patienter un an.

