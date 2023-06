Dejan Kulusevski rejoint définitivement Tottenham

Tottenham a officialisé ce samedi le transfert définitif de Dejan Kulusevski. Prêté par la Juventus Turin depuis janvier 2022, le Suédois de 23 ans a vu son option d’achat de 35 millions d’euros être levée par les Spurs. Il y est désormais lié jusqu’en 2028. Cette saison, le natif de Stockholm a disputé 37 rencontres avec son club, marquant 2 buts et délivrant 8 passes décisives.

«Nous sommes ravis d’annoncer la signature définitive de Dejan Kulusevski en provenance de la Juventus. Après avoir rejoint le club depuis la Serie A en janvier 2022, pour un premier prêt de 18 mois, l’international suédois a signé un contrat qui courra jusqu’en 2028. Attaquant polyvalent, Dejan a eu un impact exceptionnel depuis son arrivée au club», indique le communiqué de Tottenham.

Deki is here to stay 🫶



We are delighted to announce the permanent signing of Dejan Kulusevski from Juventus! 🤍