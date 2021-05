Blackburn s'engage avec l'équipementier Macron

Alors que les nouveaux maillots des grands clubs sortent déjà en vue de la saison prochaine, les Blackburn Rovers annoncent eux un nouveau partenariat avec la marque italienne Macron.

Dans son communiqué de presse, le club actuellement en Championship indique que les nouveaux maillots ont été fabriqués en collaboration directe avec l’équipe de design Macron, garantissant le respect des traditions du club. Pour l'occasion, le Roverstore bénéficiera également d'un relooking estival pour améliorer l'expérience des supporters.

