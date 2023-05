FC Zürich : Aiyegun Tosin pisté par trois clubs de Ligue 1

La suite après cette publicité

Aiyegun Tosin ne sera probablement plus un joueur du FC Zurich la saison prochaine. Selon les informations de nos confrères allemands, l’international béninois serait courtisé par plusieurs clubs en Europe (Allemagne, France et Espagne). Trois clubs de Ligue 1 et de Bundesliga ont déjà bien avancé les négociations avec le joueur de 24 ans. À noter également quelques offres venant en dehors du continent européen.

Pour rappel, l’attaquant possède un contrat jusqu’en 2024 avec Zurich. À l’heure actuelle, une indemnité de transfert de deux millions d’euros est envisagée. Cette saison, Tosin a inscrit 15 buts en 37 matches toutes compétitions confondues. Dernièrement, l’ancien joueur du FK Ventspils était absent des terrains en raison d’une blessure à la cuisse.

