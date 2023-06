Paris-Clermont : l’hommage de Kylian Mbappé pour Sergio Rico

La suite après cette publicité

Quelques instants après la défaite subie à domicile contre Clermont pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, auteur du deuxième but parisien sur penalty pour confirmer son titre individuel de meilleur buteur du championnat cette saison, n’a pas voulu s’attarder sur le score final de ce match sans réel enjeu pour une équipe déjà sacrée championne de France 2022-2023. L’international tricolore a plutôt voulu rappeler le but premier de cette dernière au Parc des Princes de cet exercice, avec les différents hommages des joueurs et des supporters pour leur gardien de but espagnol Sergio Rico, toujours en observation hospitalière à Séville en raison d’un traumatise crânien. Egalement questionné sur son avenir à Paris au micro de Canal +, le buteur de 24 ans ne s’est pas attardé sur cette interrogation, assurant qu’il ferait ce que le club décidera.

«Le plus important, c’était l’hommage à Sergio. Comme on a dit, il y a plus important que le football. Sur le terrain, on était déjà champions. On aurait perdu 22-0, ça n’aurait rien changé pour nous. Il fallait vrmt qu’on rende hommage à Sergio. Je pense qu’on est tous touchés, c’est une situation extrêmement grave. Ca nous a préoccupé toute la semaine et on a voulu lui rendre hommage du mieux qu’on pouvait. Le terrain, c’était le terrain. Il faut prier. On remercie toutes les gens, que ce soit au stade, ainsi que toutes les gens qui ont soutenu Sergio et sa famille. C’est un moment super difficile, mais le Parc a été incroyable. Pour sa famille, je pense que ça fait un petit pincement au cœur dans cette situation extrêmement compliquée. On va prier et envoyer le maximum d’ondes positives pour qu’il sorte le plus rapidement de cette situation. Je suis juste là pour jouer. J’ai encore un contrat, je suis là pour jouer. Le club fait ce qu’il veut, et moi je me contenterai de ce que le club fait. Meilleur buteur de Ligue 1 ? Ca c’est pour l’histoire.»

