Ligue 1 : Nantes se maintient, Auxerre descend encore, Rennes file en Ligue Europa et Lille en Ligue Europa Conference

Le podium de Ligue 1 étant immuable avec le Paris Saint-Germain sur la plus haute marche, le RC Lens au milieu et l’Olympique de Marseille sur la dernière marche, la 38ème et dernière journée de Ligue 1 offrait un beau suspens pour les places qualificatives pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conference. En haut du tableau, les rencontres à enjeux concernaient donc Troyes et Lille, Brest et Rennes mais aussi Monaco et Toulouse. Dans la première affiche, les Rennais faisaient la différence très rapidement grâce à Benjamin Bourigeaud (12e, 1-0). Si les Brestois égalisait sur pénalty grâce à Haris Belkebla (35e, 1-1), le milieu de terrain rennais inscrivait un doublé juste avant la pause sur un nouveau pénalty (45e+3, 2-1).

La suite après cette publicité

Rennes en Ligue Europa, Lille en Ligue Europa Conference, Monaco reste à quai

Grâce à cette belle victoire acquise à l’extérieur, les joueurs de Bruno Genesio profitent en plus des mauvais résultats de ses plus proches concurrents pour filer en Ligue Europa la saison prochaine. En effet, Lille et l’AS Monaco n’ont pas réussi à prendre le meilleur sur Troyes et Toulouse. Malgré une première période trop timide dans l’Aube, les Dogues trouvaient le chemin des filets après la pause par l’intermédiaire de Bafodé Diakité (57e, 1-0). Mais au retour des vestiaires, l’ESTAC faisait le nécessaire pour égaliser par l’intermédiaire de Rony Lopez qui venait envoyer une belle frappe limpide au fond des filets lillois (72e, 1-1). Après ce match nul, Lille est donc qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa Conference.

À lire

Auxerre-Lens : les compositions officielles

Lille mais aussi et surtout Rennes peuvent remercier Monaco. En effet, si les deux clubs verront les coupes européennes, ils le doivent avant tout à la très mauvaise prestation des joueurs du Rocher à domicile face à Toulouse. Alors que les joueurs de Philippe Clement se dirigeaient vers une défaite après un but de Zakaria Aboukhlal (70e), Wissam Ben Yedder venait égaliser pour remettre les deux équipes à égalité (79e, 1-1) mais Rhys Healey venait les crucifier au bout du temps additionnel (90e+4, 2-1). Cette défaite laisse les Monégasques au pied des places qualificatives pour les prochaines éditions des Coupes d’Europe. Malgré une dernière possibilité, les coéquipiers de Mohamed Camara bouclent donc une année décevante de la pire des manières.

La suite après cette publicité

Nantes se maintient dans l’élite, Auxerre descend en Ligue 2

Dans les autres rencontres importantes, il restait une place à prendre entre Nantes et Auxerre, qui recevaient respectivement Angers et Lens. Et si la tâche semblait plus facile pour les Canaris, cela se concrétisait sur le terrain. Les Canaris prenaient tout de suite le contrôle de la partie grâce à la réalisation d’Ignatius Ganago (16e, 1-0). Les joueurs de Pierre Aristouy ne laissaient plus le score leur échapper jusqu’au coup de sifflet malgré la pression de plus en plus intense des Angevins au retour des vestiaires. Encore une fois, si Nantes évite la relégation en Ligue 2, c’est avant tout grâce à Lens qui est allé s’imposer sur la pelouse d’Auxerre après un doublé d’Alexis Claude-Maurice (19e et 48e, 2-0) et une réalisation de Loïs Openda malgré la réduction du score de M’baye Niang un peu plus tôt (71e et 78e, 3-1).

Plus d’infos à suivre…

Les résultats complets du multiplex

Paris Saint-Germain 2-3 Clermont : Ramos (16e), Mbappé (21e, s.p.) / Gastien (24e), Zeffane (45e+1), Kyei (63e)

Nice 3-1 Lyon : Boateng (5e, c.s.c.), Laborde (28e), Moffi (33e) / Jeffinho (41e)

Brest 1-2 Rennes : Belkebla (35e, s.p.) / Bourigeaud (12e et 45e+3, s.p.)

Auxerre 1-3 Lens : Niang (71e) / Claude-Maurice (19e et 48e), Openda (78e)

Troyes 1-1 Lille : Lopez (72e) / Diakité (52e)

Monaco 1-2 Toulouse : Ben Yedder (79e) / Aboukhlal (70e), Healey (90e+4)

Ajaccio 1-0 Marseille : Vidal (88e)

Nantes 1-0 Angers : Ganago (16e)

Reims 1-3 Montpellier : Balogun (28e) / Wahi (54e et 76e), Nordin (57e)

Lorient 2-1 Strasbourg : Faivre (10e et 36e) / Bellegarde (57e)