Atalanta - Bayer : la grande satisfaction de Sead Kolašinac après le sacre en C3

Une soirée à marquer d’une pierre blanche pour l’Atalanta Bergame. Opposée à la redoutable équipe du Bayer Leverkusen, la Dea a maitrisé de bout en bout son sujet pour s’offrir un succès net et sans bavure à l’Aviva Stadium en finale de la Ligue Europa. Conséquence, l’écurie italienne remporte pour la première fois de son histoire une Coupe d’Europe, le deuxième trophée seulement de son existence. Au coup de sifflet final, Sead Kolašinac a souligné la fantastique prestation de son équipe.

«C’est un match fantastique. Dès la première minute, on a montré qu’on voulait gagner cette rencontre. Au final, on a complètement mérité. Le plan de match était très bon de la part de notre coach. Il nous a dit qu’on pouvait être dangereux et qu’il fallait faire attention, c’est ce qu’on a fait. C’est toujours particulier de jouer une finale. Certes, Leverkusen a été très fort cette saison. Mais une finale c’est 90 minutes ou 120. On savait qu’on aurait notre chance et on est très heureux d’avoir gagné ce trophée. L’équipe a été très bonne», a indiqué l’ex-Marseillais au micro de Canal+.