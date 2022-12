CdM 2022 : Diego Forlan loue les qualités d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Ancien attaquant de l'Uruguay (112 sélections, 36 buts) désormais consultant pour les médias de son pays au Qatar, Diego Forlan s'est exprimé dans un entretien accordé à L'Equipe. L'occasion pour l'homme de 43 ans de revenir sur la phase de poules et les sélections les mieux armées pour aller au bout. Pour lui, si le Brésil fait partie des favoris, l'équipe de France reste la mieux placée pour défendre son titre mondial. «Pour moi, la France possède la meilleure équipe. Un peu plus forte, même, que celle du Brésil. J'aime cette équipe, parce qu'elle a un très bon groupe, malgré tous les joueurs importants qui se sont blessés. Elle me semble mieux armée que le Brésil pour gagner cette Coupe du monde», a tout d'abord avoué Forlan avant de préciser ses propos et d'encenser Antoine Griezmann.

«Mbappé, (Didier) Deschamps, (Antoine) Griezmann, (Olivier) Giroud... Si vous ajoutez des jeunes comme (Eduardo) Camavinga, aïe ! Cela fait beaucoup de qualité dans un seul groupe (...) J'aime beaucoup Griezmann, parce que c'est un joueur qui connecte parfaitement les milieux avec les attaquants. Il a un rôle très important dans l'équipe. Pour moi, c'est le joueur clé de la France. Même si les gens ne voient pas le Griezmann d'avant, il est en train de réussir une très bonne Coupe du monde. Je me répète, mais Griezmann est la pièce fondamentale de cette équipe de France. Mbappé ? Pour l'instant, c'est le meilleur joueur de la France et même de ce Mondial. Il est comme (N'Golo) Kanté. Il ne sort pas du lot mais quand il n'est pas là, cela se fait sentir.»