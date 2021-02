Serie A : Bologne prive la Lazio de podium

Pour le compte de la 24e journée de Serie A, la Lazio, plus que jamais en course pour la Ligue des champions, se déplaçait au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne. L'occasion pour les deux coachs, Simone Inzaghi et Siniša Mihajlović, de se rappeler quelques souvenirs du temps passé ensemble, sous le maillot biancoceleste, de 1999 à 2004.

L'occasion aussi pour les Rossoblù d'Adama Soumaoro de jouer un vilain tour aux Romains. Après un penalty manqué par Ciro Immobile (17e), le défenseur sénégalais Ibrahima Mbaye a lancé Bologne (1-0, 19e), avant que Nicola Sansone ne double la mise dans le deuxième acte (2-0, 64e). Bologne passe de la 12e à la 11e place. Sixième, la Lazio rate l'occasion de ravir la troisième place à la Juventus dans un haut de tableau très serré.

Le classement de Serie A après 24 journées.