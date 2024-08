PSG : l’AS Roma a bien fait une approche à Milan Škriniar

Avec l’échec du dossier Kevin Danso à la dernière minute, l’AS Roma doit se chercher un défenseur central en urgence dans ces dernières heures du mercato. En ce sens, la direction romaine a fait une offre au Paris Saint-Germain pour Milan Škriniar, comme révélé notamment par la presse romaine. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer ce vendredi. Selon nos informations, la proposition des Giallorossi prenait la forme d’un prêt sec sans option d’achat mais avec néanmoins une partie du salaire du Slovaque pris en charge par le PSG. De plus, d’après nos indiscrétions, les agents de l’ancien défenseur de l’Inter se trouvent toujours à Rome à l’heure où ces lignes sont écrites.

Néanmoins, le deal a très peu de chance de se boucler pour plusieurs raisons mais la principale étant l’état physique de Milan Škriniar. En effet, le défenseur du PSG souffre de plusieurs pépins physiques qui rendraient le succès d’une visite médicale très compliquée, surtout en Italie avec le second examen médical obligatoire pour respecter le protocole des autorités sanitaires italiennes (étape loupée par Kevin Danso notamment). Pendant ce temps, l’AS Roma n’a pas perdu de temps et a déjà avancé sur plusieurs pistes défensives, notamment Tiago Djaló et même Loïc Badé comme nous vous le révélions plus tôt ce matin. Très peu de chance donc de voir Milan Škriniar débarquer dans la capitale italienne dans les prochaines heures.