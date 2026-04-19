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Match PSG - Lyon en direct commenté
30e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 19 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 30e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 30e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 19 avril 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lyon.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 avril 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Lyon ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Vitinha, Beraldo, S. Mayulu, B. Barcola, Gonçalo Ramos, D. Doué.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : D. Greif, R. Kluivert, M. Niakhaté, Clinton Mata, Abner, O. Mangala, T. Morton, A. Maitland-Niles, K. Merah, Endrick, Afonso Moreira.
- Qui arbitre le match PSG Lyon ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Lyon ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 avril 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : Endrick 6', Afonso Moreira 18'.