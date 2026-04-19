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0 - 2
71'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 30e journée
PSG
0 - 2
MT : 0-2
71'
Lyon
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 2
33'
Gonçalo Ramos (Penalty sauvé)
18'
0 - 2
(PD Endrick) Afonso Moreira
6'
0 - 1
(PD Afonso Moreira) Endrick
Voir le live commenté
Côtes du match 1 5.50 N 4.25 2 1.50 betclic Bonus 100€
Classement live 1 PSG 63 3 Lyon 54
Possession 73% PSG Lyon
Tirs 14 9 0 5 5 5
Grosses occasions créées 57% PSG 4 Lyon 3
Compositions PSG 4-3-3 Lyon 3-4-1-2
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Prono

Qui va gagner ?
PSG
NUL
OL
1 5.5 N 4.25 2 1.5
724 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 1 #2 Logo Lyon Khalis Merah 1 #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Endrick 2/2 100% #2 Logo Lyon Afonso Moreira 2/2 100% #3 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2/4 50%
Fautes subies
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 5 #2 Logo Lyon Endrick 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 105 #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 101
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Endrick 5/6 83% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 4/5 80% #3 Logo Lyon Khalis Merah 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Lyon Orel Mangala 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 3/4 75% #2 Logo Lyon Ruben Kluivert 2/3 67% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 0/8 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 0/6 0% #3 Logo Lyon Abner 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 96/98 98% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 32/33 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 91/94 97%
Corners et centres réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3 #2 Logo Lyon Afonso Moreira 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 27

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
13% 38% 49%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
N
D
D
N
Rencontres précédentes
52% 29 Victoires 21% 12 Nuls 27% 15 Victoires

Blessures & suspensions

Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Corentin Tolisso Corentin Tolisso Blessure à l'aine Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à l'aine Pavel Šulc Pavel Šulc Inconnu Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rémi Himbert Rémi Himbert Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Carton rouge

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Sac à bière 21:44 Sincèrement... Je revis PSG Bordeaux... 5 Répondre
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Match PSG - Lyon en direct commenté

30e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 19 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 30e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 30e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 19 avril 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lyon.

On en parle

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0.4
4.3
Moyenne de cartons par match sur 16 matchs arbitrés
Steven Torregrossa arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Abdelatif Kherradji quatrième arbitre
Hamid Guenaoui arbitre VAR
Mathieu Vernice arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37028
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 19 avril 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 30
Diffusion Ligue 1+
Code PSG-OL
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 avril 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Lyon ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Vitinha, Beraldo, S. Mayulu, B. Barcola, Gonçalo Ramos, D. Doué.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : D. Greif, R. Kluivert, M. Niakhaté, Clinton Mata, Abner, O. Mangala, T. Morton, A. Maitland-Niles, K. Merah, Endrick, Afonso Moreira.

Qui arbitre le match PSG Lyon ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Lyon ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 avril 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : Endrick 6', Afonso Moreira 18'.

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