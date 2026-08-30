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Match Real Madrid - Malaga en direct commenté
3e journée de Liga - dimanche 30 août 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Malaga (Liga, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Liga entre Real Madrid et Malaga. Ce match aura lieu le dimanche 30 août 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Malaga.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Malaga en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 août 2026 à 17:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Real Madrid Malaga en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Malaga ?
Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, F. Valverde, E. Camavinga, Vinícius Júnior, J. Bellingham, B. Díaz, K. Mbappé.
Malaga : de son côté, l'équipe dirigée par Funes évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alfonso Herrero, Rafita, Ángel Recio, Einar Galilea, Carlos Puga, Izan Merino, Carlos Dotor, Joaquín Muñoz, Rafa Rodríguez, David Larrubia, Chupe.
- Qui arbitre le match Real Madrid Malaga ?
Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Malaga ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Malaga ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 août 2026, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : J. Bellingham 19', K. Mbappé 30', A. Güler 90+1'.