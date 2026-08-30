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4 - 0
90+2'
Liga 2026/2027 3e journée
Real Madrid
4 - 0
MT : 3-0
90+2'
Malaga
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
90+1'
4 - 0
A. Güler (PD Vinícius Júnior)
mi-temps
3 - 0
30'
3 - 0
K. Mbappé (PD T. Alexander-Arnold)
26'
2 - 0
Alfonso Herrero (CSC)
19'
1 - 0
J. Bellingham (PD K. Mbappé)
Voir le live commenté
Classement live 1 Real Madrid 9 18 Malaga 1
Possession 57% Real Madrid Malaga
Tirs 17 10 12 7 1 13
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 3 Malaga 0
Compositions Real Madrid 4-2-3-1 Malaga 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 MAL
468 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 1 #2 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 1 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 3/5 60% #2 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 1/2 50% #3 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2/5 40%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 5 #2 Logo Malaga David Larrubia 3 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 3
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 3 #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 3 #3 Logo Malaga Chupe 2
Ballons touchés
#1 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 117
Tirs (%)
#1 Logo Malaga Rafa Rodríguez 0/3 0% #2 Logo Malaga Chupe 0/3 0% #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 5/6 83% #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 6/8 75% #3 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 6/9 67%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 4 #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 2 #3 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 0/4 0% #2 Logo Malaga Carlos Puga 4/11 36%
Dribbles subis
#1 Logo Malaga Carlos Puga 4
Passes (%)
#1 Logo Malaga Einar Galilea 33/34 97% #2 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 79/82 96% #3 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 36/38 95%
Corners et centres réussis
#1 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 4

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
V
N
D
N
D
V
Rencontres précédentes
81% 21 Victoires 15% 4 Nuls 4% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Endrick Endrick Blessure musculaire Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse
Einar Galilea Einar Galilea Ischio-jambiers Álex Pastor Álex Pastor Lésion du ligament croisé antérieur du genou Juan Cruz Juan Cruz Ischio-jambiers Fernando Calero Fernando Calero Blessure aux côtes

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Maxime 17:46 Parler du Real en évoquant le C1...le culot 7 Répondre
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Match Real Madrid - Malaga en direct commenté

3e journée de Liga - dimanche 30 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Malaga (Liga, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Liga entre Real Madrid et Malaga. Ce match aura lieu le dimanche 30 août 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Malaga.

On en parle

Arbitres

Juan Martínez Munuera arbitre principal
Diego Barbero Sevilla arbitre assistant
Miguel Martínez Munuera arbitre assistant
Álvaro Juncal Moreira quatrième arbitre
Alejandro José Hernández Hernández arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61359
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 30 août 2026 17:00
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion DAZN, Disney+
Code RMA-MAL
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Malaga
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Malaga en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 août 2026 à 17:00 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Real Madrid Malaga en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Malaga ?

Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, F. Valverde, E. Camavinga, Vinícius Júnior, J. Bellingham, B. Díaz, K. Mbappé.

Malaga : de son côté, l'équipe dirigée par Funes évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alfonso Herrero, Rafita, Ángel Recio, Einar Galilea, Carlos Puga, Izan Merino, Carlos Dotor, Joaquín Muñoz, Rafa Rodríguez, David Larrubia, Chupe.

Qui arbitre le match Real Madrid Malaga ?

Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Malaga ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Malaga ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 août 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : J. Bellingham 19', K. Mbappé 30', A. Güler 90+1'.

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Maxime 17:46 Parler du Real en évoquant le C1...le culot 7 Répondre
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