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Match Brest - PSG en direct commenté
4e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 13 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brest et PSG (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Brest et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 13 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brest et PSG.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Brest PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et PSG ?
Brest : le coach J. Lachuer a choisi une formation en 4-2-3-1 : E. Selvik, B. Locko, G. Lloris, R. Le Guen, K. Lala, H. Magnetti, J. Chotard, P. Mboup, K. Doumbia, G. Versini, L. Ajorque.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, Ferran Torres.
- Qui arbitre le match Brest PSG ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Brest PSG ?
Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.
- Quelle est la date et l'heure du match Brest PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par Ferran Torres 5'.