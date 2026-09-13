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0 - 1
45+5'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 4e journée
Brest
0 - 1
45+5'
PSG
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+
Temps forts
5'
0 - 1
(PD O. Dembélé) Ferran Torres
Voir le live commenté
Classement live 7 PSG 5 8 Brest 5
Possession 59% PSG Brest
Tirs 8 5 5 3 3 8
Compositions Brest 4-2-3-1 PSG 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 SB29 N NUL 2 PSG
670 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Brest Pathé Mboup 2/3 67% #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Brest Giovani Versini 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Brest Ludovic Ajorque 4/5 80% #2 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Brest Giovani Versini 2 #2 Logo Brest Pathé Mboup 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Brest Ludovic Ajorque 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Brest Pathé Mboup 0/6 0% #2 Logo Brest Kamory Doumbia 0/4 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 0/3 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 0/2 0% #3 Logo Brest Pathé Mboup 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 38/42 90% #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 37/42 88%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
N
D
N
V
D
N
N
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 9% 2 Nuls 91% 21 Victoires

Blessures & suspensions

Noah Edjouma Noah Edjouma Ischio-jambiers Romain Cagnon Romain Cagnon Blessure à l'épaule Mamady Diambou Mamady Diambou Blessure à la cheville Mama Baldé Mama Baldé Blessure à la cuisse
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

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🔜Three-peat⭐️⭐️⭐️ 21:02 La connexion Ous-Ferran va faire des ravages😏 6 Répondre
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Match Brest - PSG en direct commenté

4e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 13 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brest et PSG (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Brest et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 13 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brest et PSG.

On en parle

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Nicolas Durand arbitre assistant
Valentin Evrard arbitre assistant
Thomas Vincent quatrième arbitre
Ludovic Remy arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Francis-Le Blé Brest
Stade Francis-Le Blé
  • Année de construction : 1922
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15931
  • Affluence moyenne : 10520
  • Affluence maximum : 15183
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 13 septembre 2026 20:45
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code SB29-PSG
Zone France
Équipe à domicile Brest
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Brest PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et PSG ?

Brest : le coach J. Lachuer a choisi une formation en 4-2-3-1 : E. Selvik, B. Locko, G. Lloris, R. Le Guen, K. Lala, H. Magnetti, J. Chotard, P. Mboup, K. Doumbia, G. Versini, L. Ajorque.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, Ferran Torres.

Qui arbitre le match Brest PSG ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brest PSG ?

Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.

Quelle est la date et l'heure du match Brest PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par Ferran Torres 5'.

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