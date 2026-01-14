Menu Rechercher
0 - 0
TAB
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco Demi-finales
Nigeria
0 - 0
MT : 0-0
TAB
Maroc
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Temps forts
TAB
0 - 0
Pas d'événements majeurs
MT prolong.
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Début prolong.
0 - 0
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Possession 51% Nigeria Maroc
Tirs 2 1 11 1 5 16
Grosses occasions créées 100% Maroc 1 Nigeria 0
Compositions Nigeria 4-3-1-2 Maroc 4-1-4-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 NGA N NUL 2 MAR
1743 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 1
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Ez Abde 2/2 100% #2 Flag Maroc Ismael Saibari 1/2 50% #3 Flag Maroc Hamza Igamane 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Maroc Noussair Mazraoui 3 #2 Flag Maroc Hamza Igamane 2 #3 Flag Maroc Ismael Saibari 2
Fautes subies
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 5 #2 Flag Maroc Brahim Díaz 4 #3 Flag Nigeria Calvin Bassey 4
Ballons touchés
#1 Flag Nigeria Calvin Bassey 139 #2 Flag Nigeria Semi Ajayi 121 #3 Flag Maroc Noussair Mazraoui 109
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 0/2 0% #2 Flag Maroc Brahim Díaz 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Nigeria Akor Adams 6 #2 Flag Nigeria Alex Iwobi 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Maroc Bilal El Khannouss 6/7 86% #2 Flag Maroc Ismael Saibari 7/9 78% #3 Flag Nigeria Bruno Onyemaechi 14/19 74%
Interceptions
#1 Flag Maroc Neil El Aynaoui 4 #2 Flag Nigeria Frank Onyeka 3 #3 Flag Nigeria Calvin Bassey 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Nigeria Akor Adams 3/4 75% #2 Flag Nigeria Calvin Bassey 2/3 67% #3 Flag Nigeria Semi Ajayi 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Nigeria Raphael Onyedika 0/10 0% #2 Flag Nigeria Alex Iwobi 0/8 0% #3 Flag Nigeria Victor Osimhen 0/7 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Nigeria Ademola Lookman 0/2 0% #2 Flag Nigeria Bruno Onyemaechi 0/2 0% #3 Flag Maroc Ez Abde 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Maroc Neil El Aynaoui 48/50 96% #2 Flag Maroc Nayef Aguerd 50/53 94% #3 Flag Nigeria Semi Ajayi 98/104 94%
Corners et centres réussis
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 3

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
V
N
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Samuel Chukwueze Samuel Chukwueze Ischio-jambiers

Top commentaires

Diha frask 20:55 Je me désolidarise de ceux qui siffleny les hymnes national de leur adversaire. 11 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Nigeria - Maroc en direct commenté

Demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations - mercredi 14 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nigeria et Maroc (Coupe d'Afrique des Nations, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations entre Nigeria et Maroc. Ce match aura lieu le mercredi 14 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nigeria et Maroc.

Arbitres

Daniel Nii Ayi Laryea arbitre principal
0
2.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Zakhele Thusi Granville Siwela arbitre assistant
Souru Phatsoane arbitre assistant
Samuel Uwikunda quatrième arbitre
Haythem Guirat arbitre VAR
Abongile Tom arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Prince Moulay Abdallah Rabat
Stade Prince Moulay Abdallah
  • Année de construction : 1983
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68700
  • Affluence moyenne : 17166
  • Affluence maximum : 63000
  • % de remplissage : 31

Match en direct

Date 14 janvier 2026 21:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Demi-finales
Diffusion beIN SPORTS 1
Code NGA-MAR
Zone Afrique
Équipe à domicile Nigeria
Équipe à l'extérieur Maroc
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nigeria et Maroc en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Nigeria Maroc en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nigeria et Maroc ?

Nigeria : le coach É. Chelle a choisi une formation en 4-3-1-2 : S. Nwabali, B. Onyemaechi, C. Bassey, S. Ajayi, B. Osayi-Samuel, A. Iwobi, R. Onyedika, F. Onyeka, A. Lookman, A. Adams, V. Osimhen.

Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par W. Regragui évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : Y. Bono, N. Mazraoui, A. Masina, N. Aguerd, A. Hakimi, N. El Aynaoui, A. Ezzalzouli, I. Saibari, B. El Khannouss, Brahim Díaz, A. El Kaabi.

Qui arbitre le match Nigeria Maroc ?

Daniel Nii Ayi Laryea est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nigeria Maroc ?

Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.

Quelle est la date et l'heure du match Nigeria Maroc ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires

Diha frask 20:55 Je me désolidarise de ceux qui siffleny les hymnes national de leur adversaire. 11 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier