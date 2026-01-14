Prono
Match Nigeria - Maroc en direct commenté
Demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations - mercredi 14 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nigeria et Maroc (Coupe d'Afrique des Nations, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations entre Nigeria et Maroc. Ce match aura lieu le mercredi 14 janvier 2026 à 21:00.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nigeria et Maroc.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nigeria et Maroc en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Nigeria Maroc en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nigeria et Maroc ?
Nigeria : le coach É. Chelle a choisi une formation en 4-3-1-2 : S. Nwabali, B. Onyemaechi, C. Bassey, S. Ajayi, B. Osayi-Samuel, A. Iwobi, R. Onyedika, F. Onyeka, A. Lookman, A. Adams, V. Osimhen.
Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par W. Regragui évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : Y. Bono, N. Mazraoui, A. Masina, N. Aguerd, A. Hakimi, N. El Aynaoui, A. Ezzalzouli, I. Saibari, B. El Khannouss, Brahim Díaz, A. El Kaabi.
- Qui arbitre le match Nigeria Maroc ?
Daniel Nii Ayi Laryea est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nigeria Maroc ?
Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.
- Quelle est la date et l'heure du match Nigeria Maroc ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.