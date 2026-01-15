CAN 2025, Maroc : la punchline de Walid Regragui sur les critiques

22 ans plus tard, le Maroc est en finale de la Coupe d’Afrique. Les hommes de Walid Regragui ont dominé le Nigéria ce soir lors des demi-finales et ont pu compter sur un grand Yassine Bounou pour s’en sortir lors de la séance des tirs au but. Et après la rencontre, le sélectionneur du Maroc est revenu au micro de beIN Sports sur les critiques qu’il a reçus depuis quelques mois avec le ton qu’on lui connait.

«C’est vrai que je n’ai pas été que chahuté. C’était une campagne… on va dire pas correcte. Mais ce n’est pas grave, on l’a accepté. Le groupe m’a vraiment protégé, ils aiment leur coach. Je leur ai dit, c’est sur le terrain qu’ils doivent me le rendre. Maintenant, la critique fait partie du football. Je sais qu’au Maroc, la moindre défaite et même le moindre nul, c’est une catastrophe. On est resté concentré, on est heureux pour le public parce qu’on sait que 90% des supporters sont derrières. Je suis heureux aussi pour les anciens joueurs, ils ont participé en faisant évoluer cette équipe, en choisissant le Maroc très tôt. On récolte l’âge d’or du foot marocain mais il ne faut pas oublier d’où on vient.»