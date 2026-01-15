Menu Rechercher
Commenter
CAN

CAN 2025, Maroc : la punchline de Walid Regragui sur les critiques

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Walid Regragui avec le Maroc @Maxppp
Nigeria 0-0 Maroc

22 ans plus tard, le Maroc est en finale de la Coupe d’Afrique. Les hommes de Walid Regragui ont dominé le Nigéria ce soir lors des demi-finales et ont pu compter sur un grand Yassine Bounou pour s’en sortir lors de la séance des tirs au but. Et après la rencontre, le sélectionneur du Maroc est revenu au micro de beIN Sports sur les critiques qu’il a reçus depuis quelques mois avec le ton qu’on lui connait.

La suite après cette publicité

«C’est vrai que je n’ai pas été que chahuté. C’était une campagne… on va dire pas correcte. Mais ce n’est pas grave, on l’a accepté. Le groupe m’a vraiment protégé, ils aiment leur coach. Je leur ai dit, c’est sur le terrain qu’ils doivent me le rendre. Maintenant, la critique fait partie du football. Je sais qu’au Maroc, la moindre défaite et même le moindre nul, c’est une catastrophe. On est resté concentré, on est heureux pour le public parce qu’on sait que 90% des supporters sont derrières. Je suis heureux aussi pour les anciens joueurs, ils ont participé en faisant évoluer cette équipe, en choisissant le Maroc très tôt. On récolte l’âge d’or du foot marocain mais il ne faut pas oublier d’où on vient.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Walid Regragui

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Walid Regragui Walid Regragui
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier