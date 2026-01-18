CAN 2025, Maroc : Adam Masina, le taulier surprise à l’histoire touchante !

C’est un visage méconnu du grand public qui a été découvert lors de cette CAN 2025 au Maroc. Si les supporters marocains ne découvraient pas Adam Masina lors de cette CAN, ni les suiveurs du foot africain puisqu’il avait déjà participé à la CAN 2021 au Cameroun, il s’est imposé un peu par hasard dans le onze marocain et a fini par susciter la curiosité du grand public. Le défenseur de 32 ans du Torino n’était clairement pas parti pour être un titulaire dans cette compétition, mais il a profité de la blessure de Romain Saïss face aux Comores et des prestations peu convaincantes de Jawad El Yamiq pour se glisser dans le onze face à la Zambie pour ne plus jamais en sortir.

Et s’il donne enfin satisfaction dans la défense marocaine avec deux bonnes prestations face au Nigéria d’Osimhen et Lookman mais aussi face au Cameroun, Masina a longtemps fait partie des têtes de Turc du public marocain, sur cette CAN et par le passé. Car son histoire est assez particulière. Né à Khouribga au Maroc, Adam Masina, de son vrai nom Adam Zahi, est adopté par une famille italienne (Masina) à l’âge de ses deux ans après le décès de sa mère et les soucis d’alcoolisme de son père biologique, qui a décidé de le laisser, lui et son frère, à une famille adoptive. Coupé du Maroc, il grandit donc du côté de Bologne et se fait un nom dans le football, d’abord du côté de Bologne puis du côté de Watford en tant que latéral gauche.

Adopté par une famille italienne

Au point de toquer à la porte de la sélection italienne qu’il souhaite dans un premier temps représenter estimant se sentir pleinement italien. Mais les plans ont fini par changer avec le temps. Malgré plusieurs convocations en équipe de jeunes de l’Italie, Adam Masina n’est pas appelé en A et ça tombe bien, le Maroc, qui cherche à renforcer le poste de latéral gauche après une grosse pénurie sous Vahid Halilhodzic, décide de le contacter. Après plusieurs mois de négociations, Adam Masina, qui avait du mal à renouer avec son passé, accepte finalement de représenter le Maroc après de très longs mois de réflexion. Un geste fort pour lui qui n’avait plus vraiment mis les pieds au Maroc depuis son départ à deux ans, associant son pays aux soucis de son père biologique. Qu’importe s’il ne maîtrise pas du tout les codes de la culture marocaine, Adam Masina connaît sa première sélection en 2021 avec Vahid Halilhodzic et devient rapidement un élément indiscutable du système du coach bosniaque.

Mais son style assez rugueux et peu moderne pour un latéral gauche (1m93) ne lui permet pas vraiment de convaincre le public marocain, au contraire. Pourtant solide lors de la CAN 2021 au Cameroun, il n’est ensuite plus convoqué après quelques blessures. Et avec l’arrivée de Walid Regragui, Adam Masina disparaît quasiment des plans de la sélection marocaine. Entre-temps, en club, il quitte Watford pour retourner en Italie et chercher du temps de jeu et se reconvertit surtout logiquement en tant que défenseur central, ce qui correspond plus à ses qualités. Rappelé à la fin de l’année 2024 alors que le Maroc cherche toujours une solution dans l’axe, Masina est testé en charnière centrale au début de l’année 2025 par Walid Regragui, qui cherche toujours un joueur fiable aux côtés de Nayef Aguerd. C’est à ce moment qu’il enchaîne quelques matches sans pour autant impressionner.

De retour en tant que défenseur central

Surtout, Walid Regragui espère trouver un central droitier pour éviter de forcer Aguerd à le placer faux-pied dans l’axe droit. Preuve des soucis en charnière, à la surprise générale, le sélectionneur rappelle Romain Saïss pour cette CAN 2025. Et s’ensuit ensuite l’histoire que l’on connaît. « Adam Masina, je l’avais testé déjà, je savais ce qu’il était capable de faire. Mais pour être honnête, ce qui m’inquiétait, c’était son faible temps de jeu au Torino et donc son manque de rythme (…) C’était une option que je connaissais, je l’avais déjà testé et c’est pour ça que je l’ai pris aussi. Il pouvait s’adapter plus rapidement», confiait récemment Walid Regragui pour justifier qu’il soit passé en troisième position dans la hiérarchie.

Sur cette CAN, à sa manière, en toute discrétion (même s’il est très investi dans le vestiaire où il n’hésite pas à prendre le leadership sur les questions défensives, et même depuis le banc comme sur les premiers matches de la CAN), Adam Masina est monté en puissance. S’il est capable d’interventions parfois maladroites entraînant des doutes, comme sur ce contact sur l’attaquant tanzanien en 8es ou sur Mbeumo en quarts de finale, le roc de 32 ans a rassuré face au Nigéria. Mais sa solidité dans les duels est un plus assurément. Il devrait évidemment être titulaire face au Sénégal lors de la finale avec l’envie de répondre encore présent et vivre un rêve assez fou : rapporter une CAN à son pays natal après avoir eu une histoire particulière avec. Ce serait l’une des belles histoires de la Coupe d’Afrique. Mais pour ça, il va devoir gérer l’armada offensive sénégalaise pendant 90 minutes ou plus. Un beau défi.