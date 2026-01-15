CAN 2025, Maroc : Neil El Aynaoui n’a pas la pression avant la finale

Ce mercredi soir, le Maroc s’est imposé face au Nigéria (0-0, 4-2 t.a.b) lors des demi-finales de la CAN 2025. Les Lions de l’Atlas, 22 ans après, retrouvent une finale de CAN et affronteront donc le Sénégal. Un beau choc en perspective entre les deux meilleures équipes du continent. Et en zone mixte, le milieu de terrain Neil El Aynaoui n’a pas semblé perturbé par cette future affiche.

«La pression est toujours là depuis le début de la compétition. Il faudra bien la gérer. Le peuple marocain attend ça depuis longtemps donc on va préparer ça de la meilleure des manières. Il y a eu beaucoup d’émotions avec le scénario du soir, on est très content, on va profiter de la qualification et basculer sur le match de dimanche. Ce sera une grosse nation du foot avec des joueurs du haut niveau. On s’attend à un match compliqué et on va préparer ça.»