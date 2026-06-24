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0 - 1
41'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 3e journée
Écosse
0 - 1
41'
Brésil
Diffusé sur beIN SPORTS 2, M6
Temps forts
7'
0 - 1
(PD Rayan) Vinícius Júnior
Voir le live commenté
Côtes en live 1 23.0 N 7.00 2 1.10 winamax bonus 100€
Classement live 1 Brésil 7 3 Écosse 3
Possession 52% Écosse Brésil
Tirs 2 2 5 0 1 6
Grosses occasions créées 100% Brésil 1 Écosse 0
Compositions Écosse 4-4-1-1 Brésil 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
ECO
NUL
BRA
1 8 N 5.4 2 1.33
424 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Brésil Rayan 1
Tirs (%)
#1 Flag Brésil Vinícius Júnior 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Brésil Matheus Cunha 2
Dépossédé du ballon
#1 Flag Écosse Scott McTominay 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Brésil Gabriel Magalhães 5/5 100% #2 Flag Brésil Matheus Cunha 5/6 83% #3 Flag Brésil Rayan 4/5 80%
Interceptions
#1 Flag Brésil Casemiro 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Brésil Gabriel Magalhães 4/4 100% #2 Flag Brésil Matheus Cunha 2/3 67% #3 Flag Brésil Rayan 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Écosse Scott McTominay 0/4 0% #2 Flag Écosse Lewis Ferguson 0/4 0% #3 Flag Brésil Vinícius Júnior 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Écosse Lawrence Shankland 0/2 0% #2 Flag Écosse Lewis Ferguson 0/2 0% #3 Flag Écosse Kenny McLean 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Brésil Marquinhos 31/32 97% #2 Flag Écosse Jack Hendry 29/30 97% #3 Flag Brésil Gabriel Magalhães 36/38 95%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
9% 37% 54%
Série en cours
D
V
V
V
D
V
N
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ben Doak Ben Doak Blessure à la cuisse Aaron Hickey Aaron Hickey Coup
Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Kaio Jorge Kaio Jorge Blessure à la cuisse Wesley Wesley Blessure musculaire Alex Sandro Alex Sandro Blessure à la cuisse Igor Thiago Igor Thiago Blessure au genou Sávio Sávio Blessure au genou Raphinha Raphinha Ischio-jambiers Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Ederson Ederson Blessure à l'oeil Gabriel Sara Gabriel Sara Blessure musculaire

Top commentaires

Daniel SABITZER 00:30 Cette même Var qui n’à pas vu la faute grossière de Messi contre Algérie..... Cette même Var qui n’à pas vu la faut de Pickford hier contre le Ghana..... Si c’est pour annuler un but valable, ils sont là.... 2 Répondre
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Match Écosse - Brésil en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - jeudi 25 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Écosse et Brésil (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Écosse et Brésil. Ce match aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 00:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Écosse et Brésil.

On en parle

Arbitres

César Arturo Ramos Palazuelos arbitre principal
0
0.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Alberto Morín Méndez arbitre assistant
Marco Antonio Bisguerra Mendiola arbitre assistant
Espen Eskås quatrième arbitre
Abdullah Dhafer Abdullah Al Haidan Al Shehri arbitre VAR
Guillermo Pacheco Larios arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Miami Stadium Miami Gardens, Florida
Miami Stadium
  • Année de construction : 1987
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 64478
  • Affluence moyenne : 61136
  • Affluence maximum : 64003
  • Affluence minimum : 55574
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 25 juin 2026 00:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe C - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 2, M6
Code ECO-BRA
Zone International
Équipe à domicile Écosse
Équipe à l'extérieur Brésil
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Écosse et Brésil en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 juin 2026 à 00:00 sur beIN SPORTS 2 ou M6.

Où voir le match Écosse Brésil en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions probables du match entre Écosse et Brésil ?

Écosse : le coach S. Clarke a choisi une formation en 4-4-1-1 : A. Gunn, A. Robertson, J. Hendry, S. McKenna, N. Patterson, J. McGinn, L. Ferguson, K. McLean, B. Gannon-Doak, S. McTominay, L. Shankland.

Brésil : de son côté, l'équipe dirigée par C. Ancelotti évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Alisson Becker, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rayan.

Qui arbitre le match Écosse Brésil ?

César Arturo Ramos Palazuelos est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Écosse Brésil ?

Miami Gardens, Florida accueille le match au Miami Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Écosse Brésil ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 juin 2026, coup d'envoi 00:00.

Qui a marqué le but pour Brésil ?

Un seul but a été inscrit pour Brésil par Vinícius Júnior 7'.

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Daniel SABITZER 00:30 Cette même Var qui n’à pas vu la faute grossière de Messi contre Algérie..... Cette même Var qui n’à pas vu la faut de Pickford hier contre le Ghana..... Si c’est pour annuler un but valable, ils sont là.... 2 Répondre
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