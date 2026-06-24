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Match Écosse - Brésil en direct commenté
3e journée de Coupe du Monde - jeudi 25 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Écosse et Brésil (Coupe du Monde, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Écosse et Brésil. Ce match aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 00:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Écosse et Brésil.
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FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Écosse et Brésil en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 juin 2026 à 00:00 sur beIN SPORTS 2 ou M6.
- Où voir le match Écosse Brésil en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions probables du match entre Écosse et Brésil ?
Écosse : le coach S. Clarke a choisi une formation en 4-4-1-1 : A. Gunn, A. Robertson, J. Hendry, S. McKenna, N. Patterson, J. McGinn, L. Ferguson, K. McLean, B. Gannon-Doak, S. McTominay, L. Shankland.
Brésil : de son côté, l'équipe dirigée par C. Ancelotti évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Alisson Becker, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rayan.
- Qui arbitre le match Écosse Brésil ?
César Arturo Ramos Palazuelos est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Écosse Brésil ?
Miami Gardens, Florida accueille le match au Miami Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Écosse Brésil ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 juin 2026, coup d'envoi 00:00.
- Qui a marqué le but pour Brésil ?
Un seul but a été inscrit pour Brésil par Vinícius Júnior 7'.