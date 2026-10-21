Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Real Madrid - Leipzig en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Leipzig (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Real Madrid et Leipzig. Ce match aura lieu le mercredi 21 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Leipzig.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Leipzig en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Real Madrid Leipzig en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Leipzig ?
Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, A. Rüdiger, Dean Huijsen, F. Valverde, Bernardo Silva, E. Camavinga, Vinícius Júnior, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé.
RB Leipzig : de son côté, l'équipe dirigée par M. Demichelis évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Vandevoordt, D. Raum, C. Lukeba, W. Orbán, R. Baku, N. Seiwald, N. El Aynaoui, A. Nusa, C. Nkunku, B. Gruda, Rômulo.
- Qui arbitre le match Real Madrid Leipzig ?
István Kovács est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Leipzig ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Leipzig ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Real Madrid ?
Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par Bernardo Silva 43'.