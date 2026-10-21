Match Real Madrid - Leipzig en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Leipzig (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Real Madrid et Leipzig. Ce match aura lieu le mercredi 21 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Leipzig.