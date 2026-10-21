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1 - 0
MT
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 3e journée
Real Madrid
1 - 0
MT
Leipzig
Diffusé sur CANAL+ SPORT
Temps forts
mi-temps
1 - 0
43'
1 - 0
Bernardo Silva
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.18 N 6.50 2 13.5 winamax 1er pari remboursé
Classement live 4 Real Madrid 9 26 Leipzig 3
Possession 59% Real Madrid Leipzig
Tirs 6 2 1 4 4 5
Grosses occasions créées 67% Leipzig 2 Real Madrid 1
Compositions Real Madrid 4-2-3-1 Leipzig 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
RMA
NUL
RBL
1 1.2 N 7.25 2 8.5
615 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo RB Leipzig Antonio Nusa 1 #2 Logo RB Leipzig David Raum 1 #3 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 1
Tirs (%)
#1 Logo RB Leipzig Rômulo 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo RB Leipzig Antonio Nusa 3 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 2 #3 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 2
Fautes subies
#1 Logo RB Leipzig Antonio Nusa 2 #2 Logo RB Leipzig Brajan Gruda 2 #3 Logo RB Leipzig Rômulo 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo RB Leipzig Brajan Gruda 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo RB Leipzig Antonio Nusa 7/9 78% #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 5 #2 Logo RB Leipzig Willi Orban 2 #3 Logo RB Leipzig Castello Lukeba 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 0/8 0% #2 Logo RB Leipzig Nicolas Seiwald 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 3
Passes (%)
#1 Logo RB Leipzig Neil El Aynaoui 31/32 97% #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 47/49 96% #3 Logo Real Madrid CF Bernardo Silva 32/34 94%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
50% 43% 7%
Série en cours
V
V
V
D
V
D
V
V
D
V
Rencontres précédentes
50% 2 Victoires 25% 1 Nul 25% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu
Marc Guiu Marc Guiu Ischio-jambiers Assan Ouédraogo Assan Ouédraogo Blessure à l'épaule Christoph Baumgartner Christoph Baumgartner Ischio-jambiers Christoph Baumgartner Christoph Baumgartner Blessure au genou Max Finkgräfe Max Finkgräfe Blessure à la cheville

Top commentaires

Sandro 21:23 Camavinga depuis que Zz est arrive sur le banc de l equipe de France il est revient vrmt bien 2 Répondre
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Match Real Madrid - Leipzig en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Leipzig (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Real Madrid et Leipzig. Ce match aura lieu le mercredi 21 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Leipzig.

On en parle

Arbitres

István Kovács arbitre principal
1.7
3.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Ferencz Tunyogi arbitre assistant
Mihai Marius Marica arbitre assistant
Szabolcs Kovacs quatrième arbitre
Bram Van Driessche arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61810
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 21 octobre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ SPORT
Code RMA-RBL
Zone Europe
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur RB Leipzig
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Leipzig en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Real Madrid Leipzig en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Leipzig ?

Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, A. Rüdiger, Dean Huijsen, F. Valverde, Bernardo Silva, E. Camavinga, Vinícius Júnior, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé.

RB Leipzig : de son côté, l'équipe dirigée par M. Demichelis évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Vandevoordt, D. Raum, C. Lukeba, W. Orbán, R. Baku, N. Seiwald, N. El Aynaoui, A. Nusa, C. Nkunku, B. Gruda, Rômulo.

Qui arbitre le match Real Madrid Leipzig ?

István Kovács est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Leipzig ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Leipzig ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Real Madrid ?

Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par Bernardo Silva 43'.

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