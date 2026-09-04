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Match PSG - Monaco en direct commenté
3e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 4 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Monaco. Ce match aura lieu le vendredi 4 septembre 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Monaco.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 septembre 2026 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match PSG Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Monaco ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, W. Zaïre-Emery, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, M. Akliouche, D. Doué.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par Filipe Luís évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Flávio Nazinho, E. Dier, S. Sané, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, S. Idumbo, A. Golovin, M. Coulibaly, P. Brunner.
- Qui arbitre le match PSG Monaco ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Monaco ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 septembre 2026, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par Marquinhos 31'.
- Qui a marqué des buts pour Monaco ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : Flávio Nazinho 58', S. Idumbo 72'.