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1 - 2
74'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 3e journée
PSG
1 - 2
MT : 1-0
74'
Monaco
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
72'
1 - 2
(PD A. Golovin) S. Idumbo
58'
1 - 1
(PD J. Teze) Flávio Nazinho
mi-temps
1 - 0
31'
1 - 0
Marquinhos (PD K. Kvaratskhelia)
Voir le live commenté
Classement live 1 Monaco 9 12 PSG 2
Possession 66% PSG Monaco
Tirs 16 7 2 9 2 4
Grosses occasions créées 67% PSG 2 Monaco 1
Compositions PSG 4-3-3 Monaco 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 PSG N NUL 2 ASM
856 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 1 #3 Logo Monaco Jordan Teze 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2/3 67% #2 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 2/3 67% #3 Logo Monaco Stanis Idumbo 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Monaco Lamine Camara 2 #2 Logo Monaco Mamadou Coulibaly 2 #3 Logo Monaco Stanis Idumbo 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3 #2 Logo Monaco Lamine Camara 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 8/12 67% #2 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 5/8 63% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Monaco Denis Zakaria 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 2/2 100% #2 Logo Monaco Paris Brunner 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 0/5 0% #2 Logo Monaco Paris Brunner 0/5 0% #3 Logo Monaco Aleksandr Golovin 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Monaco Lamine Camara 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 60/60 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 84/88 95% #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 61/64 95%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
N
D
V
N
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
38% 21 Victoires 32% 18 Nuls 30% 17 Victoires

Blessures & suspensions

Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Nuno Mendes Nuno Mendes Carton rouge
Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Edan Diop Edan Diop Inconnu Eric Dier Eric Dier Blessure à la cheville Ansu Fati Ansu Fati Blessure au mollet Ansu Fati Ansu Fati Blessure au mollet Ansu Fati Ansu Fati Blessure à la cuisse Vanderson Vanderson Ischio-jambiers Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Thilo Kehrer Thilo Kehrer Blessure à la cuisse Matthis Abline Matthis Abline Blessure au pied Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à la main Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Stanis Idumbo Stanis Idumbo Blessure à la main

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Roro⭐️⭐️ 21:07 Salut à tous,bon match. Aller Paris🔵🔴 5 Répondre
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Match PSG - Monaco en direct commenté

3e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 4 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Monaco. Ce match aura lieu le vendredi 4 septembre 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Monaco.

On en parle

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0
2.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Romain Lissorgue quatrième arbitre
Wilfried Bien arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37029
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 04 septembre 2026 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code PSG-ASM
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 septembre 2026 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match PSG Monaco en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Monaco ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, W. Zaïre-Emery, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, M. Akliouche, D. Doué.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par Filipe Luís évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Flávio Nazinho, E. Dier, S. Sané, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, S. Idumbo, A. Golovin, M. Coulibaly, P. Brunner.

Qui arbitre le match PSG Monaco ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Monaco ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 septembre 2026, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par Marquinhos 31'.

Qui a marqué des buts pour Monaco ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : Flávio Nazinho 58', S. Idumbo 72'.

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Roro⭐️⭐️ 21:07 Salut à tous,bon match. Aller Paris🔵🔴 5 Répondre
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