Match PSG - Monaco en direct commenté

3e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 4 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Monaco. Ce match aura lieu le vendredi 4 septembre 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Monaco.