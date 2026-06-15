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Match Espagne - Cap-Vert en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - lundi 15 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espagne et Cap-Vert (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Espagne et Cap-Vert. Ce match aura lieu le lundi 15 juin 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espagne et Cap-Vert.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espagne et Cap-Vert en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 juin 2026 à 18:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Espagne Cap-Vert en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Espagne et Cap-Vert ?
Espagne : le coach Luis de la Fuente a choisi une formation en 4-3-3 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marcos Llorente, Fabián Ruiz, Rodri, Pedri, Gavi, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres.
Cap-Vert : de son côté, l'équipe dirigée par Bubista évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Vozinha, Sidny Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes, Steven Moreira, Laros Duarte, Kevin Lenini, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Dailon Livramento.
- Qui arbitre le match Espagne Cap-Vert ?
Adham Mohammad Tumah Makhadmeh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Espagne Cap-Vert ?
Atlanta, Georgia accueille le match au Atlanta Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Espagne Cap-Vert ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 juin 2026, coup d'envoi 18:00.