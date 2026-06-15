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0 - 0
33'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Espagne
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Cap-Vert
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 1 Espagne 1 2 Cap-Vert 1
Possession 64% Espagne Cap-Vert
Tirs 5 4 1 1 0 1
Compositions Espagne 4-3-3 Cap-Vert 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 ESP N NUL 2 CPV
1010 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Duels gagnés (%)
#1 Flag Cap-Vert Diney Borges 4/5 80%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Espagne Gavi 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 0/2 0% #2 Flag Cap-Vert Steven Moreira 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Espagne Pau Cubarsí 39/39 100% #2 Flag Espagne Aymeric Laporte 34/36 94% #3 Flag Espagne Fabián Ruiz 36/39 92%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
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Blessures & suspensions

Pablo Fornals Pablo Fornals Inconnu Lamine Yamal Lamine Yamal Ischio-jambiers Fermín López Fermín López Fracture du pied Álvaro Morata Álvaro Morata Blessure au genou Rodri Rodri Blessure au genou Samuel Omorodion Samuel Omorodion Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Carlos Soler Carlos Soler Blessure au genou

Top commentaires

Brahms 18:17 L'arbitre ne dit rien a llorente mais quand c'est Cabral il lui met jaune......ça vas pas commencé leurs différences d'arbitrage 5 Répondre
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Match Espagne - Cap-Vert en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - lundi 15 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espagne et Cap-Vert (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Espagne et Cap-Vert. Ce match aura lieu le lundi 15 juin 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espagne et Cap-Vert.

On en parle

Arbitres

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Ahmad Moannes Nadi Al Roalle arbitre assistant
Mohammad Mustafa Hassan Al Kalaf arbitre assistant
Andrés José Rojas Noguera quatrième arbitre
Khamis Mohamed Al Marri arbitre VAR
Joseph Dickerson arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Atlanta Stadium Atlanta, Georgia
Atlanta Stadium
  • Année de construction : 2017
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75000
  • Affluence moyenne : 40122
  • Affluence maximum : 71635
  • Affluence minimum : 20335
  • % de remplissage : 54

Match en direct

Date 15 juin 2026 18:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe H - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code ESP-CPV
Zone International
Équipe à domicile Espagne
Équipe à l'extérieur Cap-Vert
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espagne et Cap-Vert en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 juin 2026 à 18:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Espagne Cap-Vert en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Espagne et Cap-Vert ?

Espagne : le coach Luis de la Fuente a choisi une formation en 4-3-3 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marcos Llorente, Fabián Ruiz, Rodri, Pedri, Gavi, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres.

Cap-Vert : de son côté, l'équipe dirigée par Bubista évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Vozinha, Sidny Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes, Steven Moreira, Laros Duarte, Kevin Lenini, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Dailon Livramento.

Qui arbitre le match Espagne Cap-Vert ?

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Espagne Cap-Vert ?

Atlanta, Georgia accueille le match au Atlanta Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Espagne Cap-Vert ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 juin 2026, coup d'envoi 18:00.

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