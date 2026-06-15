Match Espagne - Cap-Vert en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - lundi 15 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espagne et Cap-Vert (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Espagne et Cap-Vert. Ce match aura lieu le lundi 15 juin 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espagne et Cap-Vert.