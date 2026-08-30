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1 - 0
38'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 2e journée
Monaco
1 - 0
38'
Marseille
Regarder en direct sur Ligue 1+
Temps forts
13'
1 - 0
P. Brunner (PD A. Golovin)
Voir le live commenté
Classement live 1 Monaco 6 7 Marseille 3
Possession 59% Marseille Monaco
Tirs 8 5 3 3 0 3
Grosses occasions créées 100% Monaco 1 Marseille 0
Compositions Monaco 4-2-3-1 Marseille 4-3-1-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 ASM N NUL 2 OM
680 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Monaco Aleksandr Golovin 1
Tirs (%)
#1 Logo Monaco Paris Brunner 2/3 67%
Tirs (%)
#1 Logo Monaco Stanis Idumbo 0/3 0% #2 Logo Marseille Amine Harit 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Paris Brunner 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Monaco Vanderson 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 0/4 0% #2 Logo Monaco Mamadou Coulibaly 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Monaco Mamadou Coulibaly 3
Passes (%)
#1 Logo Marseille Geoffrey Kondogbia 35/36 97% #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 31/32 97% #3 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 33/36 92%

Analyse avant-match

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Série en cours
V
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V
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Rencontres précédentes
39% 19 Victoires 24% 12 Nuls 37% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Edan Diop Edan Diop Inconnu Eric Dier Eric Dier Blessure à la cheville Ansu Fati Ansu Fati Blessure au mollet Ansu Fati Ansu Fati Blessure au mollet Ansu Fati Ansu Fati Blessure à la cuisse Vanderson Vanderson Ischio-jambiers Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Thilo Kehrer Thilo Kehrer Blessure à la cuisse Matthis Abline Matthis Abline Blessure au pied Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à la main Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Stanis Idumbo Stanis Idumbo Blessure à la main
Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Quinten Timber Quinten Timber Commotion Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Igor Paixão Igor Paixão Blessure musculaire Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup

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F@bulousF@b 21:06 Harit, c’est pas lui qui va nous faire oublier Paixao je pense 🧐 3 Répondre
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Match Monaco - Marseille en direct commenté

2e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 30 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 30 août 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Marseille.

On en parle

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Valentin Evrard arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Marc Bollengier quatrième arbitre
Cédric Dos Santos arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7902
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 42

Match en direct

Date 30 août 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 2
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code ASM-OM
Zone France
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 août 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Monaco Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Marseille ?

AS Monaco : le coach Filipe Luís a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Flávio Nazinho, E. Dier, S. Sané, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, S. Idumbo, A. Golovin, M. Coulibaly, P. Brunner.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : J. de Lange, Emerson, G. Kondogbia, C. Egan-Riley, T. Weah, Q. Timber, P. Højbjerg, H. Abdelli, A. Gomes, A. Gouiri, A. Harit.

Qui arbitre le match Monaco Marseille ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Monaco Marseille ?

Monaco accueille le match au Stade Louis-II.

Quelle est la date et l'heure du match Monaco Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 août 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Monaco ?

Un seul but a été inscrit pour Monaco par P. Brunner 13'.

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