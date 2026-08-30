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Match Monaco - Marseille en direct commenté
2e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 30 août 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 30 août 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Marseille.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 août 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Monaco Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Marseille ?
AS Monaco : le coach Filipe Luís a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Flávio Nazinho, E. Dier, S. Sané, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, S. Idumbo, A. Golovin, M. Coulibaly, P. Brunner.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : J. de Lange, Emerson, G. Kondogbia, C. Egan-Riley, T. Weah, Q. Timber, P. Højbjerg, H. Abdelli, A. Gomes, A. Gouiri, A. Harit.
- Qui arbitre le match Monaco Marseille ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Monaco Marseille ?
Monaco accueille le match au Stade Louis-II.
- Quelle est la date et l'heure du match Monaco Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 août 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Monaco ?
Un seul but a été inscrit pour Monaco par P. Brunner 13'.