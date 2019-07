Dans exactement trois semaines, l’Olympique Lyonnais aura déjà joué son premier match officiel. Le vendredi 9 août, les Gones seront en effet opposés à l’AS Monaco pour le match d’ouverture de la 1ère journée de Ligue 1. En attendant, le club rhodanien poursuivait sa préparation ce samedi avec un deuxième match amical face au Genoa. Le week-end dernier, les hommes de Sylvinho s’étaient inclinés sur le score de 2-1 pour la première du coach brésilien. Le club olympien devait donc se racheter ce soir au Stade Jean Laville de Gueugnon face à une formation italienne à sa portée. Afin d’aller chercher sa première victoire avec l’OL, Sylvinho alignait un 4-3-3 avec plusieurs jeunes tels que Gouiri ou encore Kitala. Dans les rangs italiens, Aurelio Andreazzoli optait pour également un 4-3-3 avec notamment Pandev aux avant-postes.

Comme attendu, les Gones posaient rapidement le pied sur le ballon et mettaient en place leur jeu face à une équipe italienne pas très active en début de match. Les joueurs de Sylvinho bénéficiaient de quelques espaces et Thiago Mendes en profitait pour ouvrir la marque d’une magnifique frappe du pied droit, qui rentrait avec l’aide du poteau (11e, 1-0). Les Gones débutaient bien mais quelques instants plus tard, Yanga-Mbiwa concédait un penalty. Criscito s’élançait et prenait Lopes à contre-pied (16e, 1-1). Dans ce match amical, le ballon passait rapidement d’un camp à l’autre. Après une tentative de Terrier (22e), Lopes devait sauver les Gones sur une frappe de Pinamonti déviée par Denayer (26e). Malgré tout, les Lyonnais maîtrisaient ce match et Kitala (28e) et Gouiri (45e+2) ne passaient pas loin du deuxième but des Gones. À la pause, le score était donc de 1-1.

Le jeune Boubacar Fofana marque des points !

Au retour des vestiaires, les deux entraîneurs procédaient à plusieurs changements, Sylvinho lançant Tatarusanu, Dubois, Augarreau, Traoré et Depay. Avec cette nouvelle équipe, le club rhodanien poussait pour reprendre l’avantage rapidement, et y arrivait à la 51e minute. Sur un corner de Traoré, Yanga-Mbiwa se jetait pour marquer (2-1). Avec ce résultat, l’entraîneur brésilien faisait encore un peu plus tourner son effectif, et les nouveaux visages s’illustraient rapidement, surtout Fofana. Le joueur de 20 ans, tout juste entré en jeu, envoyait un missile dans la lucarne opposé. Une frappe limpide qui terminait au fond des filets après avoir touché la barre transversale (62e, 3-1). Avec deux buts d’avance, les Gones se dirigeaient vers leur première victoire de l’été, mais le match était loin d’être terminé... Car après une frappe lointaine de Depay (64e), le Genoa réduisait l’écart. Servi côté droit, Ghiglione relançait la formation italienne d’une frappe croisée qui surprenait Tatarusanu (65e, 3-2).

Bousculés, les hommes de Sylvinho souffraient de plus en plus dans leur moitié de terrain. Buteur après la pause, Yanga-Mbiwa sauvait les siens sur sa ligne suite à une talonnade de Sanabria qui prenait la direction du but (69e). Mais finalement, l’Olympique Lyonnais craquait trois minutes plus tard. Après avoir réduit l’écart, Ghiglione se transformait en passeur pour Hiljemark qui égalisait pour le Genoa (72e, 3-3). Rapidement, les locaux tentaient de réagir par l’intermédiaire de Traoré, mais l’ailier burkinabé butait sur Marchetti, vigilant dans ses cages (74e). Mais le septième but de la partie était inscrit par le Genoa ! Servi dans la surface, Kouamé manquait son contrôle mais se reprenait en logeant le ballon sur la gauche de Tatarusanu (86e, 3-4) ! Alors qu’ils menaient 3-1, les Gones sombraient donc totalement dans ce deuxième acte. Le score en restait là malgré de nouvelles occasions lyonnaises. L’OL enregistrait sa deuxième défaite de l’été.

